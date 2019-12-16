美國鷹派解讀第一階段協議：只有美國才能單方面反擊

12月15日，特朗普（Donald Trump）政府鷹派繼續就美中第一階段協議積極公關，從美國角度就該協議進行解釋。值得注意的是，他們非常注重協議當中的執行機制，甚至認為，該機制對中國兑現承諾的要求是「強制性的」，對美國發起反擊則是「單方面的」。

12月13日，中美宣布達成第一階段協議。美國停止加徵新關税並降低了部分對華商品關税税率，以換取中國增加購買美國農產品，也就是兩年內達到500億美元的規模。另外，美國同意將1,200億美元產品的關税從15％降至7.5％。

協議達成後，各大股市反映平平，震盪攀升後持穩。一方面，這和中美尚未達成最終協議、第一階段協議尚有一些不確定性有關。尤其是特朗普政府並沒有放棄關税制裁的選項。另一方面，這也和美國鷹派的不妥協姿態是分不開的，預示着第二階段的談判可能更難。

白宮貿易顧問納瓦羅是美國鷹派代表人物，更看重第一階段協議的強制執行機制。（VCG）

白宮貿易和產業政策主任納瓦羅（Peter Navarro）12月15日在《霍士新聞》一檔節目中提到，如果中國違反第一階段協議內容，美國就能夠單方面做出反擊。納瓦羅提到了協議當中的執行機制，稱機制允許美國在90天內單方面發起反擊，而中國則不能做任何事情。

納瓦羅所說的中國可能會違背協議承諾的領域包括：中國購買2,000億美元的農產品、能源服務和製造業產品。在他看來，正是因為有了這個執行機制，該協議對美國來說才是一個強大的協議。另外，他還提到美國對3,600億美元的中國商品關税尚未取消，這算是一種施壓。納瓦羅承認，保留這部分關税是為了保護美國的科技成就，也可以確保中國繼續和美國保持對話。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）12月15日上午在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」 （Face the Nation）節目採訪時也表達了和納瓦羅同樣的信息，口吻基本一致。

萊特希澤強調，第一階段協議的確有真實的執行機制。最終該協議是否奏效，決定權不在美國，而在於中國。也就是中國會做出什麼樣的決策。他提到，如果中國強硬派說了算，美中只能止步於此，達成第一階段協議。如果中國改革派說了算，美中還能夠得到其他一些成果。美國也希望中國改革派能夠做最終的決策。

2019年6月29日特朗普和習近平在日本大阪舉行會晤。目前尚不確定兩位領導人何時何地簽署第一階段協議。（Reuters）

12月13日，特朗普政府官員介紹協議時曾提到，針對匯率，中國承諾避免競爭性匯率貶值，並且不將匯率作為貿易優勢。違反協議執行機制中貿易承諾的行為都可能引發美國的關税制裁。

但美國官員介紹協議時提到，執行機制不侷限於匯率或農產品部分，而是涵蓋協議的所有章節，也就是中國在協議中做出的所有承諾。具體會由美國貿易辦公室和中國國務院副總理劉鶴領導的團隊相互監督並解決糾紛，包括可能設立專門的辦公室進行評估。程序上可能由低級官員到高級官員，低級官員主要是工作級或副部級，最終將上升到部長級或副總理級。

12月15日，萊特希澤也強調了等比例反擊的選項。而按照納瓦羅的說法，如果美國認定中國違背協議內容，或沒有兑現相關承諾，只有美國可以單方面對中國發起反擊，而中國不能夠反擊美國。這一點符合美國總統特朗普在階段性貿易談判之前對中國持有的立場，也就是讓該協議更有利於美國。

由此來看，第一階段協議是一個平衡了美國鷹派訴求的協議。雖然目前協議文本尚未公布，但從納瓦羅等人的表態可以看出，對於協議的具體執行，美國有自己的解讀標準。

不過，貿易辦公室的聲明中更多強調的是「爭端解決機制」。該機制確保雙方有效執行協議內容，一旦出現爭議，雙方也應該以公平、迅速地予以解決。該機制也允許雙方開展部長級或副部長級、工作級別層面的雙邊會晤。當然，按照該機制，雙方任何一方都有可能借訴求無法得到解決而重啟關税。