【中美貿易談判】韓媒：中國絕不會在核心問題讓步

中美於12月13日先後宣布第一階段貿易協議達成，貿易戰暫時告一段落。有分析認為，這實際上不僅是美國的勝利，更是美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的勝利。不過，這種勝利能否延續至談判的協議階段是個未知數。

彭博社12月15日報道，最近在萊特希澤的主導下，美國不僅同中國簽署第一階段貿易協議，還即將獲得美國議會批准同加拿大、墨西哥簽署經修訂的美墨加協定（USMCA）。

美國企業研究所中國問題專家史劍道（Derek Scissors）認為，萊特希澤所堅持的「一貫性」是令兩國達成貿易協議的關鍵因素。儘管中方曾要求取消現有全部關税，但從結果來看，美國僅僅是推遲12月15日對中國商品加徵關税，並且下調部分規模商品的現有關税率。但中國不僅同意大規模購買美國農產品，而且在保護知識產權和禁止強制技術轉讓、開放金融市場及防止操縱匯率等領域均接受了美國的部分要求。

美國總統特朗普（Donald Trump）於12月13日在白宮對記者宣布，「我們不會等到2020年大選以後，而是會立即啟動同中國的第二階段貿易談判」，並表示會把2,500億美元中國商品徵收25%關税不變一事當做同中國貿易談判的籌碼。

不過，中方在發表兩國達成貿易協議的聲明中指出，將根據第一階段協議是否得到遵守決定是否開始第二階段貿易談判，同特朗普的主張有明顯不同。而萊特希澤也於12月15日表示，目前尚未確定下階段貿易談判的日期，將視第一階段貿易協議的執行情況而定。

韓國news1網站12月16日報道指出，儘管第一階段貿易協議看似是美國的勝利，但雙方的核心爭議仍未解決，中方此時的讓步更能說明將在核心問題上絕不妥協的立場。

報道指出，中美均未公開中方保護知識產權和禁止強制技術轉讓、開放金融市場及防止操縱匯率等問題的具體內容，特別是中國在結構改革方面能否做出超越性的實質性變化還是未知數。

韓國《經濟新聞》12月16日報道，此次協議文中沒有關於中國經濟結構改革的任何內容，而中方對此始終持強硬態度，堅稱此舉是為保護中國勞動者，事關本國經濟主權不可能做出絲毫讓步。