制裁德俄天然氣管道　特朗普貿易戰炮轉向大西洋彼岸

特朗普於周五（12月20日）正式簽署新一年的《國防授權法案》，其中包括對德俄兩國正在興趣的海底天然氣管道「北溪二號」（Nord Stream 2）相關企業或個人實施制裁。雖然美國政府一直指責「北溪二號」是俄國的「壓迫工具」，將使歐洲國家過度依賴俄國能源，不過這也許跟特朗普的下一輪貿易戰轉向有關。

《國防授權法案》制裁牽涉「北溪二號」管道鋪設的船隻提供者，要求國務院及財政部於60天內提供相關名單；名單上的企業或個人將有30天中止工程，否則將被禁止進入美國，並面臨財產凍結的風險。

「北溪二號」停工 連歐盟也不滿

目前，「北溪二號」已接近完工階段，只餘下丹麥水域附近的兩道近168公里海底管道尚未完工。

不過，鑒於美國制裁威脅，負責工程的瑞士公司Allseas周六（21日）已宣布中止有關工程，並將跟從「美國有關當局發出的管制、技術、環境指引」。此前，制裁的一大推手、美國參議員德魯茲（Ted Cruz）已去信Allseas警告如果後者繼續工程多一天，將要面對「壓倒性和有可能致死的法律及經濟制裁」。

雖然俄羅斯外交部繼續宣稱「將繼續其經濟計劃，不會理會任何人的制裁」，而「北溪二號」的負責機構也表明會「盡早完成管道」，不過失去了Allseas的參與，俄羅斯國營天然氣公司Gazprom只得一艘天然氣管道鋪設艦可用，相信會大大減慢工程進度。

繼德國總理默克爾（Angela Merkel）早前指責美國制裁是「域外執法」之後，德國副總理兼財長肖爾茨（Olaf Scholz）也指控此舉「嚴重干預德國和歐洲的內部事務和主權」。

連一向因中、東歐多國不滿而對「北溪二號」頗有微言的歐盟委員會也表示：「從原則上說，歐盟反對任何針對歐盟企業合法經營的制裁。」

美國的兩大反對理由

美國其實自奧巴馬年代己一直反對「北溪二號」的鋪設。目前，俄國供應約40%歐盟國家的天然氣需求，而新管道勢將加大此一比例，因此特朗普早前就曾批評這會使德國變成「俄國的人質」。

另一方面，俄國輸歐天然氣向來經烏克蘭傳送，給後者每年帶來約30億美元的收入。可是，自2014年克里米亞事件爆發後，烏克蘭除了中止向Gazprom直接購入天然氣外，還要面對俄國以「北溪二號」及現已進入運作的「土耳其溪」（Turkstream）等天然氣管道繞過烏克蘭的威脅。因此，「北溪二號」的鋪設一直惹來德國帶領歐盟「拋棄」烏克蘭的質疑。

不過，在剛剛過去的周五，俄國卻在歐盟與德國的斡旋下，與烏克蘭達成新的輸氣協議，為期5年，取代將於本年結束的舊協議，掃除了烏國對「北溪二號」的疑慮。

因此，美國制裁「北溪二號」的理據，似乎只剩下「歐盟過度依賴俄國能源」的「人質論」。

雖然「人質論」並非毫無道理，不過歐盟依賴俄國能源是早已有之的現象，特朗普此刻發難，似乎另有謀算。

威迫歐盟「購買自由」？

近年，因2008年後頁岩氣開採技術的成熟，美國已成為全球最大的石油及天然氣生產國，其已知可開採天然氣儲存量更大增80%，而且在未來10年，全球新增的石油及天然氣供應中，美國一國就預計能佔其中60%。

面對此等產能，美國能源部早在本年5月就想到以地緣政治作為出口美國天然氣的宣傳工作，將美國液態天然氣的出口形容為「蘊含着美國自由的化學分子」。

12月初才剛離職、曾自稱「遊走推銷員」的美國前能源部長佩里（Rick Perry）視歐洲為其首要市場，更將今天的美國天然氣比喻為二戰大戰期間「讓歐盟免於納粹佔領、重獲自由」的「年輕美國軍人」。

如今，《美墨加協議》（USMCA）與中美第一階段協議都似乎塵埃落定，特朗普的貿易戰炮也開始轉行大西洋彼岸的歐洲大陸。以往極少接受媒體訪問、近來卻頻頻走上幕前的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）上周二（12月17日）就指與美國有1,800億美元貿易順差的歐盟已成為「特朗普的關注焦點」，批評雙方有「非常不平衡的關係」。

配合美國早前因空中巴士（Airbus）補貼問題和法國數碼稅向歐盟開展的關稅威脅，這一次對「北溪二號」的制裁可算是另一則警告：「美歐貿易戰」即將開打，如果要避戰，就多買一點美國天然氣，收窄一下雙方貿易差距吧。

在此次制裁中，美國並無將「北溪二號」的資金提供者列入範圍之內，可算是「留了一手」。不過，如果歐盟再無動作，並不願花錢「購買自由」，這一場跨大西洋的貿易戰事在不久的將來難怕在所難免。