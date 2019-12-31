中美即將簽署首階段協議　2020年特朗普改變策略全面開弓

白宮貿易顧問、美國對華貿易鷹派代表人物納瓦羅（Peter Navarro）12月30日對美國《霍士新聞網》提到，美中第一階段協議很有可能在下周簽署，但他同時強調，任何匿名消息都不可靠，一切還待特朗普（Donald Trump）總統或貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）確認。對於中國國務院副總理劉鶴下周訪美的報道，納瓦羅在採訪中並未確認。之前美國官員曾通過媒體透露，美方已經向中國發出邀請，中方已經接受，劉鶴可能於1月初訪美。

照此來看，中美達成第一階段貿易協議後，雙方有可能於2020年1月初簽署文本協議，之後再擇機舉行元首會晤。如果不出意外的話，元首峰會也會宣布開啟第二階段貿易談判。

第一階段協議效益有限

中美第一階段協議只是一個停戰協議，或者說中美最終協議的過渡性協議，主要目的有三個：一是滿足特朗普的政治需求，比如其中或高達的500億美元美國農產品出口協議。這也是特朗普在選民面前的政治賣點；二是緩解中美貿易緊張關係，避免在2019年11月中旬和12月中旬繼續升級；三是為接下來的第二和第三階段談判鋪路。當然，分析普遍認為，第二階段談判難度更大，持續時間可能更長。

白宮貿易顧問納瓦羅12月30日提到，待美中兩國文本翻譯工作結束後便可簽署第一階段協議。（VCG）

第一階段的貿易戰，美國採取的極限施壓、勒索等對抗性的方式。雖然雙方已經達成第一階段協議，但文本的簽署和執行依然充滿不確定性。而且，特朗普身邊的鷹派非常注重第一階段協議當中的執行機制，甚至認為，該機制對中國兑現承諾的要求是「強制性的」，對美國發起反擊則是「單方面的」。

這就意味着，在第二階段的談判，美國仍有故技重施的可能。在這種形勢下，第二階段的貿易談判必然會受到影響，更何況第二階段本身牽涉的議題更棘手，而且關係到兩個不同經濟制度和意識形態更直接的碰撞。在理想狀態下，雙方在2020年會聚焦進出口控制、投資限制、經濟制裁等技術性問題，而非糾結於增減關税的問題。

隨着中美達成第一階段協議，中國也增加了購買美國大豆。根據美國彭博社和《霍士新聞》12月26日的報道，中國進口美國大豆的規模在2019年11月達到256萬噸，是10月（114萬噸）的2倍多。而在2018年下半年，中國進購美國大豆的數量基本上為零。隨着中美貿易談判取得進展，中國有可能正在增加進口。

但是，除了實際的農產品購買以外，第一輪關税貿易戰並沒有帶給美國所期待的經濟效益。根據美國海關和邊境保護局（United States Customs and Border Protection）的數據，自特朗普第一次加徵關税以來，從中國進口零部件和成品的企業已經支付了近400億美元的額外税收。儘管特朗普堅稱是中國在支付這些關税，但多數經濟研究發現，與中國企業和消費者相比，美國企業和消費者的關税負擔更重。

而第二階段貿易協議所包含的議題，比如美國提出的中國產業補貼政策、網絡盜竊、強制性技術轉讓等問題。這些議題都觸及兩國核心利益以及戰略層面的博弈，不但達成協議更難，而且即便達成，其中的經濟效益也需要數年才能顯現出來。這和第一階段的農產品購買協議有着根本性的區別。

大選年特朗普需要新的「靶子」

輿論普遍認為，第二階段貿易談判更難，尤其在美國大選年的背景下，任何形式的議題都有可能被過度政治化處理。雙方妥協難度也會加大。不過，美國總統特朗普應該也清楚其中的難度，為了政治方面的考量，他似乎已經將矛頭同時轉向多個國家，包括美國的盟友，以此通過貿易戰鞏固自己的選民基本盤。

12月初，在中美達成第一階段協議之際，特朗普曾提到，將恢復對阿根廷和巴西出口的鋼鐵和鋁加徵關税。他批評這兩個南美國家通過本幣貶值損害了美國農民的利益，並再次呼籲美聯儲會放鬆貨幣政策。

與此同時，美國貿易代表辦公室（USTR）也提到，法國的數碼服務税（DST）歧視美國公司，與現行的國際税收政策原則不一致。作為對法國數碼税的回應，USTR提議對24億美元法國商品加徵關税，並考慮就數碼税對意大利、土耳其和奧地利進行調查。

越南有可能成為下一個目標。特朗普政府也注意到，美國和中國打貿易戰期間，越南對美出口大幅增長，填補了中國對美出口下降留下的空缺。一些製造商為了規避美國的加徵關税，還將生產線從中國轉移到越南。另外，中國也加大了對越南的電腦和電子產品出口。美國有人擔心中國企業可能將越南作為向美國出口貨物的中轉站，以規避關税懲罰。而特朗普本人也曾多次提到越南是糟糕的「作惡者」，甚至稱越南對美國的利用比中國更糟。

總之，中美達成階段協議只是暫時的，並不代表貿易戰結束。美中貿易緊張關係得到緩和後，特朗普政府也會將矛頭對準其他國家，因為他需要這樣的外部「戰場」。這符合他2016年競選時反全球化及自由貿易的策略。無論其貿易團隊和哪一國談判，都需要平衡好特朗普競選團隊和執政團隊之間的利益關係，畢竟對於特朗普而言，其競選連任是第一位的。