【中美貿易談判】納瓦羅預期下周簽協議　道指回吐逾200點

繼有消息傳出中國國務院副總理劉鶴本周到訪美國華盛頓，與華府簽署第一階段貿易協議後，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）12月29日受訪時表示，中美或於下周左右簽署首階段協議。美股同日在高位有回吐。

中美貿易協議：路透社2019年12月30日引述《南華早報》報道，中國國務院副總理劉鶴本周會率團前往美國華盛頓，與美方簽署第一階段貿易協議。（Reuters）

納瓦羅接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，中美大概會在下周左右簽署首階段貿易協議，並指現時只是等待有關翻譯工作完成。他稱，長86頁的協議將包括知識產權方面的細節，在強制技術轉移上有「良好的開始」，關於操縱匯率上也有「一些好的措辭」。

路透社30日引述香港《南華早報》報道，指消息人士透露劉鶴本周將到訪華盛頓，與華府簽署第一階段貿易協議。納瓦羅回應指，從不應該相信匿名消息的報道，並指出應從美國總統特朗普（Donald Trump）或貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）獲得有關資訊。納瓦羅亦指出，特朗普政府計劃2020年與英國、越南和歐洲達成貿易協議。

消息傳出後，道指最多一度跌216點，報28428點。另外，市場憧憬中美簽署協議，加上對環球經濟增長樂觀，美元受壓，美匯指數低見96.69，跌幅為0.2%。