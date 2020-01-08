【蘇萊曼尼之死】美國伊朗陷戰火邊緣　唯一算是贏家的是誰？

在西方，流傳著這樣一首民謠： 丟失一個釘子，壞了一只蹄鐵； 壞了一只蹄鐵，折了一匹戰馬； 折了一匹戰馬，傷了一位騎士； 傷了一位騎士，輸了一場戰鬥； 輸了一場戰鬥，亡了一個帝國。 特朗普對伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的刺殺，就好比那個引發一連串蝴蝶效應的「釘子」，接下來「壞鐵蹄」、「折戰馬」、「傷騎士」、「輸戰鬥」甚至是「亡帝國」似乎已在預料之中。至少目前來看，以蘇萊曼尼之死作為引線，整個中東乃至世界都成了火藥桶，第三次世界大戰的陰雲已開始密佈於各個角落。 中東會引爆第三次世界大戰嗎，蘇萊曼尼是誰，美軍為什麼要刺殺蘇萊曼尼，美國得到了什麼，伊朗會進行怎麼樣的報復，是誰在亂局中漁利，中國和俄羅斯打算如何做，中東局勢將往何處去，這些是各方普遍關心的話題。本組議題將圍繞以上問題展開討論和闡述，請敬關注。

【蘇萊曼尼之死】系列

【蘇萊曼尼之死】伊朗軍事報復開始 特朗普也許希望能回到過去

「遊戲有輸亦有贏」是大家常聽到的話。不過，自特朗普上周五（1月3日）下令殺死蘇萊曼尼後，除了引起伊朗周三（1月8日）向伊拉克美軍駐點作出攻擊報復外，也在伊朗停止遵守所有核協議條款後，逼得歐洲各國急忙尋求一致回應。環顧全球，大家似乎只看到輸家，而沒有找到贏家。

事件爆發後，全球各國一致要求各方克制，連伊朗死敵沙特也不敢公開認同特朗普的決定。美國歐洲「盟友」的主旋律，還是要求各方不要讓局勢升溫。德國是「各打五十大板」的表示伊朗也要為局勢升級負責；被特朗普本人「稱讚」為「英國特朗普」的英國首相約翰遜（Boris Johnson）則只敢說「由於蘇萊曼尼帶來以千計平民及西方人員的死亡，我們絕不會為其死去而難過」，「不過再談報復只會引起更多暴力」。

大批民眾出席1月8日蘇萊曼尼遺體入土良為安的儀式。（路透社）

環宇奇葩：以色列與巴西

表態較為「特別」的兩個國家領袖，只有以色列和巴西。首先，人稱「熱帶特朗普」的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）領導的巴西政府聲明：「得知美國近幾日在伊拉克的行動後，巴西政府表明支持（美國）對抗恐怖主義的災難。」此說正如配合了美國在2007年將「聖城軍」訂為恐怖組織、在2011年以恐怖活動為名制裁蘇萊曼尼的做法。

不過，巴西遠在天邊，在中東也沒有重大利益，其表態只是意識形態上的表忠，並不表示巴西在此中有何實際利益。

另一方面，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）卻是把特朗普的鞋底當成蛋糕，毫不臉紅的直稱：「特朗普總統行動堅定、有力而迅速，值得高度讚揚。我想重伸，在安全、和平及自衛的正義挑戰中，以色列完全跟美國站在一起。」

遭貪腐起訴的內塔尼亞胡，本年3月將面對以色列一年之內第三次大選，似乎想藉區內不穩定之機，重新凝聚國人支持。（路透社）

可是，內塔尼亞胡在事件爆發後馬上從希臘匆忙趕回國，又將以色列駐外使館提高戒備狀態，而以色列其他官員，甚至內塔尼亞胡本人的閉門表態，也表明「這不是以色列的事，而是美國的事，我們不想被捲入其中」。

雖然如此，如果一場遊戲必定有贏家亦有輸家的話，以色列可算是特朗普這次躁動中唯一算得上是贏家的國家。

以色列與伊朗的不解之怨

在以色列與巴勒斯坦的衝突中，理論上所有伊斯蘭國家也與巴勒斯坦站在同一陣線，然而在諸如沙特等國經常「口惠而實不至」的情況下，1979年伊斯蘭革命後的伊朗，可算是站在對抗以色列的最前線，其中最明顯的戰線在於伊朗支持的黎巴嫩真主黨自1980年代以來與以色列連年不止的衝突。

自以色列於1982年入侵黎巴嫩南部清剿巴勒斯坦解放組織之後，真主黨軍事勢力逐漸形成。此後在1993年、1996年和2006年，以色列三次入侵黎巴嫩，也是出於其清掃、報復真主黨軍事人員的意圖。

+ 4 + 3 + 2

以色列軍隊與真主黨的交戰，數十年來幾乎從無止息。最近較為突出的交鋒在出於去年8月底和9月初，當時以色列以制止伊朗向真主黨等武裝組織運送精準導彈為由，對敘利亞、黎巴嫩和伊拉克多個地點發動攻擊，期間造成真主黨人員傷亡，後者因而以反坦克導彈射入以色列境內，以色列繼而炮轟南黎巴嫩村落還轟。類似的你來我往，基本上是常態。

到了去年11月，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）意圖向國際社會解釋伊朗並非主張反猶太主義的時候竟說：「主張剷除以色列這個國家，不等同於主張要剷除猶太民族。這只代表，在巴勒斯坦這塊土地上的人民，無論是穆斯林、基督教徒，還是猶太人，也應該選擇他們的政府。」然而，在以色列已將其國家的憲政地位定義為猶太人的國家之後，剷除以色列對不少以色列人而言與消滅猶太人無異。可見，伊朗與以色列之間的矛盾有多深。

海灣局勢造就以色列「先發制人」藉口

廣泛被認為擁有核武的以色列，一直擔心伊朗最終能發展出核武，總想找一個不會被報復的機會，一舉「先發制人」去除伊朗所有武裝。這顯然要靠美國撐腰。

特朗普得知伊拉克軍事基地遇襲的消息後，聲言「明早再發聲明」。（Twitter@realDonaldTrump）

然而，在2015年奧巴馬主政美國的時代，作為以色列傳統盟友的美國，卻成功拉攏伊朗簽下「伊朗核協議」，容許後者逐步和平發展核技術，又解除原有制裁，使以色列「先發制人」的路途愈走愈遠。當時盛怒的內塔尼亞胡就直指協議是「歷史性錯誤」。

遇上將核協議形容為「災難」、「史上最差協議」的特朗普，內塔尼亞胡當然跟他一拍即合。在特朗普於2018年5月退出核協議之前，以色列就突然得到有近10萬份文件的「伊朗核檔案」，指責伊朗一直有意發展核武（而非止於核能技術），為特朗普撕毀協議的動作先做好鋪墊。（根據後來的分析，有關檔案只顯示伊朗曾經意圖發展核武，並在2003年中止大部份工作，沒有證據顯示伊朗有違反核協議的條款。）

如今特朗普殺死在伊朗聲望極高、無論支持政府還是反對政府的人士也對之極其尊重的蘇萊曼尼，迫得伊朗無法不得不直接報復（而非透過與伊朗親近的區內武裝組織），已逐漸造成以色列「先發制人」的藉口。若果美國對伊朗的飛彈襲擊，進行任何規模的報復性攻擊，這很可能就足夠以色列作為主動出擊的理據；然若美國仍以謀定而後動的做法應對，在這種緊張局面之下，以色列要尋得開戰的藉口，似乎只是早晚之事。

當然，即使以色列能先發制人一舉消除伊朗的武力威脅，這只會是「一時之利」，長遠將造成以伊兩國之間更大的仇恨，讓以色列人永遠只能活在不安穩之中，無論對以色列這個國家，還是巴勒斯坦這塊土地上面的猶太人，也談不上是什麼真正的利益。