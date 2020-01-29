【聯合國財政危機】中國加大投入　聯合國改革為中美新的博弈場

聯合國作為世界最大國際組織，自1945年成立以來就面對缺錢的問題。即便一些會員國經濟大幅改善，也沒能解決聯合國的財政問題，因為其中摻雜了個別國家政治和外交因素，以及同其他國家間戰略博弈。由於預算機制的僵化，會員國逐年拖欠會費，改革步伐又跟不上，使得聯合國的財政狀況幾乎陷入「絕境」，嚴重威脅聯合國聲望和執行力。

拖欠聯合國會費嚴重，拖欠維和費用更嚴重，這牽涉到大國責任與道德義務。聯合國維和經費一般是由五個安理會常任理事國出錢出人，其他成員國亦可自願派遣部隊。聯合國則要支付相應報酬給願意派遣部隊的成員國，且薪資普遍較高。

維和：拖欠會費的起源

根據聯合國官網的說法，作為安理會「五常」，美中俄英法都應在維護國際和平與安全方面理應承擔更多更大的責任。但是，今年1月，古特雷斯曾致信聯合國193個會員國，告知目前會員國拖欠聯合國維和行動的經費高達20億美元，其中美國的欠款佔到三分之一。2019年，美國拖欠聯合國維和預算經費7.76億美元，仍然是最大的拖欠國。

根據聯大2018年12月通過的2019年至2021年聯合國經費分攤比例決議，美國承擔略超28%的維和預算。美國政府先前一直爭取把維和經費分攤比例限制為25%，唯未能成功。但是，特朗普政府2018年3月在聯合國安理會會議上宣布，美國今後只承擔聯合國維和費用的25%。這樣就有可能導致近3%、約2億美元的維和預算差額需要填補。

2019年11月19日，美國總統特朗普在白宮內閣會議室主持會議。特朗普一直認為美國承擔的聯合國會費過多。（AP）

和常規預算一樣，維和行動經費也面臨資金流動的挑戰。由於欠款和延遲付款增加，維和行動的累積現金餘額正在減少。當然，維和任務少的話，維和攤款也會下降。但聯合國常規預算赤字則在上升。這就意味着從維和經費中借款用於常規開支的能力在下降。

有時動用維和經費用於常規預算開支，也會導致聯合國無法償還提供維和部隊和相關支援設備的那些國家的費用。1998年時，聯合國曾欠70多個國家8.64億美元的部隊和設備費用。截止2019年6月，聯合國在役維和行動的未繳攤款達15億美元。而且，在維和方面，聯合國現在還欠着部分國家的錢。

目前，印度成了聯合國最大的「債主」。據美國彭博社報道，2019年上半年，聯合國欠印度維和部隊3,800萬美元維和報酬。2019年第一季度末，聯合國欠維和部隊2.5億美元，到6月底，欠薪超過4億美元。

2018年9月12日，聯合國安理會舉行維和問題公開辯論會，討論就如何圍繞維和行動提供更多人員、設備和能力支持。 （新華社）

中國維和投入大幅增加

2018年7月1日至2019年6月30日財年，聯合國維和核定預算總額約為67億美元， 資助14個聯合國維和特派團中的12個，主要用於非盟駐索馬里特派團提供後勤支持，以及通過位於意大利布林迪西、西班牙巴倫西亞及烏干達恩德培等地區服務支點，向聯合國所有維和行動提供支援、技術和後勤保障。相比較而言，聯合國這一財年的維和費用不及全球軍事開支的0.5%。

這67億美元當中，中美是聯合國維和行動經費的兩大供應國，基本上佔總經費的4成。中國大幅參與聯合國維和，其對聯合國維和的費用比額由2016年6.6%增加到了2018年10.3%，成為聯合國維和分攤費用的第二大供應國。根據聯合國官網數據，2019年中國派遣在外的維和士兵為2,497人，同時出資6.877億美元，承擔聯合國預算的10.25%，僅次於美國。

根據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的數據，中國派往聯合國的維和部隊人數也已從1990年的5人上升至2018年2,500多人，主要負責醫療救助、後勤保障、基礎設施建設以及清除爆炸物等。期間，2015年，中國駐聯合國維和部隊的人數達到3,048人的最高值，超過其他聯合國安理會常任理事國。同年9月，中國最高領導人習近平承諾，建設8,000人規模的維和待命部隊，以及一支常備、成建制的維和警隊。2017年9月，中國軍隊完成8,000人規模維和待命部隊在聯合國的註冊工作。

2019年10月1日，中國維和部隊方隊首次亮相70周年國慶閲兵式。（新華社）

為了進一步支持聯合國工作，2015年9月28日，中國領導人習近平還在紐約聯合國總部宣布，中國致力於設立為期10年、總額10億美元的中國—聯合國和平與發展基金，其中部分資金將用於支持聯合國維和行動。中國還向非盟提供總額為1億美元的無償軍事援助，以支持非洲常備軍和危機應對快速反應部隊建設。

中國在聯合國維和使命中的角色吃重，美國卻在削減這部分的人力和財力投入。特朗普政府上台後就開始削減或終止對聯合國相關機構的資助，並一直要求降低美國的維和預算攤款份額。他曾多次抱怨美國給聯合國交太多錢了，很不公平。美國2017年維和預算比2016年減少了5.3億美元，2018年比2017年減少5.7億美元，但美國仍然不滿足。

總體上，中國開始在聯合國層面積極承擔責任，這和中國實力及影響力增長是相輔相成的。美國當前是共和黨總統主政，總體上對聯合國信任度較低，但這並不代表美國會放棄聯合國這一平台。現在，中美都在從自己的立場呼籲開展聯合國改革，這也是兩國新的博弈方向。