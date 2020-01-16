回應人權組織涉華報告　中國常駐聯合國代表團：充斥偏見和假消息

美國人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）當地時間14日發布《2020世界人權報告》，指責中國對國際人權體系構成威脅，同時批評香港警察對示威者使用過度武力，以及特首林鄭月娥拒絕展開獨立調查等。 對此，中國常駐聯合國代表回應稱，這份報告將人權問題政治化，罔顧事實真相，大量引用未經證實以及錯誤的假消息，對包括中國在內的各國人權狀況無端指責，充斥偏見和雙重標準，中方對此堅決反對和完全拒絕。

「人權觀察」的報告亦批評中國對待新疆維吾爾族人的行為，形容北京政府在當地有如噩夢般的監控系統。（資料圖片/視覺中國）

發言人指出，中國政府解決了近14億人的溫飽問題，減少了7.4億貧困人口，建立了世界上最大的教育、社保、醫療和基層民主體系。在960萬平方公里的土地上，沒有戰亂、沒有流離失所、沒有恐懼，近14億人民過著安寧、自由、幸福的生活。這是最大的人權進步，最好的人權實踐，也是對國際人權事業的巨大貢獻。

發言人稱，2018年11月，120多國在中方參加第三輪國別人權審議時發言，高度評價、充分肯定中國在促進和保護人權事業方面取得的巨大成就，充分說明中國在人權領域取得進步，中國堅持符合自身國情發展道路和方向是正確的。

發言人又強調，「人權觀察」不過是個別國家干涉別國內政、將人權問題政治化的工具，其充滿偏見和謊言的報告根本經不起真理和事實的檢驗。中方將繼續沿著符合自身國情的道路走下去。

「人權觀察」執行長羅特表示，中國政府正對全球捍衞人權的體系發動歷來最猛烈的攻擊，批評北京在建構「奧威爾式（Orwellian）高科技監控國家」。（路透社）

「人權觀察」執行長羅特（Kenneth Roth）原定於15日在香港發表《2020世界人權報告》，但12日被香港拒絕入境。

對此，發言人表示，中國一向依法處理出入境事務，允許或不允許誰入境是中國的主權，並稱大量事實和證據表明，「人權觀察」等非政府組織通過各種方式支持反中亂港分子，極力教唆他們從事極端暴力犯罪行為，煽動「港獨」分裂活動，對當前香港亂局負有重大責任。這些組織理應受到制裁，也必須付出代價。

除了「人權觀察」外，另一個人權組織「自由之家」近日也發表了涉華報告，批評中國媒體正擴大全球影響力，對民主社會造成威脅。中國外交部發言人耿爽15日表示，兩個組織長期以來一直戴著有色眼鏡看待中國，發表的涉華言論、報告一向都罔顧事實、顛倒黑白，毫無客觀性可言，完全不值一駁。

（綜合報道）