【昂山素姬的轉向】中緬建交70周年互訪　為什麼是習不是李

時隔19年，中國國家主席首次於1月17日和18日訪問緬甸。緬甸國務資政昂山素姬在接待期間表示，「中國的支持不是出於私利，而是為了捍衛公平正義」，「希望中方繼續在國際場合為緬甸等中小國家主持公道」，「希望中國能夠更多同緬甸等發展中國家分享治國理政經驗」，「感謝中方在若開邦等問題上給予的理解和支持」，「讚賞中方為緬甸國內和平進程發揮的建設性作用」……緬甸此次宣布與中國建立命運共同體，此前中國周邊明確決定要和中國構建立共同體的只有老撾，這是緬甸打算與中國全面對接國家發展路線，是緬甸對中國的全面認可。 回望數年前，昂山素姬在西方世界一面倒的歡呼聲中以「民主女神」之姿上台，兜兜轉轉數年後，卻飽受西方世界批評，乃至尋求由中國主持公道，這樣的轉變究竟是如何發生的？緬甸對華姿態的大轉變，是否經得起考驗？《香港01》將用五篇文章對以上話題予以評述，此為第二篇。

【昂山素姬的轉向】系列

第一篇：這就是習近平迴避馬克龍、拒絕特朗普的原因

第二篇：中緬建交70周年互訪 為什麼是習不是李

適逢中緬建交70周年之際，中國領導人習近平在1月17日至18日對緬甸進行國事訪問，如今已經在18日晚上返回了中國。習近平此次訪問時間雖短，但從中國官方報道中披露出的消息看，他一共出席了12場活動，見證了中緬簽署29項各領域合作文件。

值得一提的是，這是習近平2020年的首次出訪，也是19年來首次有中國國家主席踏足緬甸，緬甸特地以高規格的禮遇接待了習近平。

翻查中緬此前互訪記錄就能發現，上一個出訪緬甸的國家主席是在江澤民，他在2001年之時出訪了緬甸。中緬間此前60個年頭的互訪基本都是中國總理出面，例如周恩來就曾訪問緬甸9次，中緬建交50周年和60周年時，中國出訪緬甸的領導人也都為中國前總理温家寶。而2013年以來，中國總理李克強曾在2014年11月出訪緬甸。

時隔十九載，中緬建交70周年的時機之下，為何此次出訪緬甸的領導是「習」而非「李」？

分析認為這主要與以下兩點有關。其一，這是中國外交因時而變的結果。國家最高領導人負責出訪他國，與各國元首對接是國際上的一個外交慣例，實屬正常之舉。而中國總理多次出訪緬甸，很大一部分的原因與毛時代由中國前國家總理周恩來負責與外國元首對接的外交傳統有關。

中共建政初期，周恩來身兼總理和外交部部長兩職位，中國當時絕大部分的外交事務，例如外事出訪都由他全權負責，這樣的安排很大程度是與中共當時「因人設事」人事制度有關。但這樣的傳統在周恩來之後也得到了傳承，一直延續到了胡温時代，被默認為制度安排。

現在，隨着國際形勢的變化，中國同世界的關係也因此出現了巨大的轉變，如何向世界介紹中國，如何處理同世界各國的關係，各國又如何調整同中國的關係，都需要考慮。而在這過程中，各國的最高領導人便是不可缺少的溝通橋樑。中國國家主席越來越多在國際場合解釋中國的政策，這是中國集體調整對外形象的需要，是讓世界了解中國，讓世界各國聽到中國的聲音極為重要的一步。基於此，習近平出面對緬甸進行國事訪問，有一定對外交往的現實需要，也是中國外交因時而變的結果。

此外，中共十九大，「習近平新時代中國特色社會主義思想」被寫入黨章，進一步形成以習近平為全黨最高領袖的領導體制。習近平也身兼多個領導小組組長在內政、外交以及軍事等各方面統領整個政治局。

至於身居總理之位的李克強其職責也不再只是侷限於經濟、外交領域，而是觸及各個需要發揮其執行能力的領域。據多維新聞《高層講話被誤讀 黨政權力重構中李克強角色的變與不變》一文分析，在如今的中共政治結構中，李克強扮演的更多的是保證中國國內改革正常、穩定運作的高級執行者角色。中國領導人角色的變化也是影響習近平取代李克強出訪緬甸的原因之一。

其二，這是由習近平此次出訪的目的而定。從習近平此次訪問緬甸的行程結果看，緬甸政府正式決定同意與中國構建命運共同體，此外，兩國還在「一帶一路」合作上籤署了諸多合作文件。要知道，構建人類命運共同體和「一帶一路」的倡議都是習近平在2013年時首次提出的概念，也是他一直以來「親力親為」主推的戰略項目。2013年3月，習近平在莫斯科國際關係學院闡發了「命運共同體」和「新型國際關係」的理念。兩年後（2015年），他站在聯合國講壇上發表演講，又再次提及人類命運共同體的重要內涵。習近平一次一次在公開場合的宣傳，足以顯示出他對此戰略的重視。

目前國際上，首個與中國簽署構建人類命運共同體倡議文件的國家便是老撾。此前2017年11月，中國最高領導人時隔11年再次訪老撾，習近平便在此時機之下與老撾達成了構建中老命運共同體的共識。之後2019年5月，老撾人民革命黨中央總書記本揚（Boungnang Vorachith）出訪北京，習近平與本揚簽署了《中國共產黨和老撾人民革命黨關於構建中老命運共同體行動計劃》。這也是2012年中共十八大以來，習近平為數不多、親自簽署的雙邊合作文件之一，充分體現其重視程度。

另外，中國與各國簽署的「一帶一路」倡議也是習近平「負責」推進的。中國此前舉辦的兩屆「一帶一路高峰論壇」均是習近平主持。而中緬2017年4月簽署中緬原油管道運輸協議（「一帶一路」倡議項目）之時，習近平也在場見證了簽署過程。可以說，習近平是兩大戰略計劃進行的主推人，更是主要負責人。基於這樣的邏輯和「慣例」，此次訪問緬甸自然是習而非李。