習近平緬甸之行時機特殊　英媒解析北京最大任務

中國國家主席習近平1月17日開始對緬甸進行國事訪問，外界普遍預計他將親自推動多項停滯不前的中國項目的實施，而緬甸官方則亟需這一強大鄰國在經濟和外交上的支持。

此次訪問是中國國家主席習近平在2020年的首次外訪，將持續兩天。陪同出訪的有中共中央書記處書記丁薛中國外交部長王毅等。緬甸是習近平在2020年開年首次出訪一個東南亞國家，中國外交部將習近平的這次訪問稱為是「里程碑式」的訪問。

英國廣播公司（BBC）指出，雖然從訪問時間上看並不算長，但時機卻非常特殊：緬甸正因羅興亞危機而備受西方世界指責，甚至這種指責蔓延到了領導人昂山素姬身上。

2020年1月17日，中國國家主席習近平抵達緬甸後，與緬甸國務資政昂山素姬（右）會談。（AP）

美國還宣布加強對緬甸軍方的制裁，將包括緬甸國防軍總司令敏昂萊在內的四位軍事領袖列入黑名單。

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）的外交與安全政策專家孫韻分析稱，緬甸在羅興亞問題上的立場得到中國或明或暗的支持。在國際法院立案調查的情況下，習近平也許是願意訪問緬甸並顯示支持的唯一一個大國領導人。

打通印度洋門戶

作為中國鄰國的緬甸，是中國提出的「一帶一路」計劃的重要部分。在此之上，中國更提出雄心勃勃的中緬經濟走廊計劃。該經濟走廊綿延1700公里，是一個由鐵路、貿易區以及其他大型基礎設施項目組成的網絡。

外界預計，此次習近平訪緬，將推動雙方在該計劃下籤署價值數十億美元的基礎設施合作協議。其中備受關注的，是進一步推進緬甸西部若開邦的皎漂（Kyaukpyu）經濟特區項目。BBC稱，該港口對中國意義重大，將讓北京獲得直接通往印度洋的門戶。

法國媒體指出，皎漂港口是中緬經濟走廊（CMEC）的中心項目，而該經濟走廊則是「一帶一路」倡議的重要組成部分。皎漂港被認為是所謂中國「珍珠鏈」沿線港口戰略中的重要一環。中國利用緬甸、巴基斯坦、孟加拉和斯里蘭卡等國的港口建立戰略基地，保護中國在印度洋的海上運輸線，讓來自中東和非洲的石油不通過馬六甲海峽，直接運到中國雲南，而皎漂港則為中國提供了一個直接進入印度洋、並將石油直接從皎漂港通過鐵路運往雲南的重要基地。這一項目也被認為是習近平「21世紀絲綢之路」一帶一路倡議的重點。

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半島電視台則關注習近平此行計劃會晤一些黨派的代表，包括與政府軍作戰的少數民族武裝的領導人。

美國對外關係委員會的東南亞研究員科蘭茲克（Joshua Kurlantzick）對半島電視台說，中國和緬甸的關係多年來一直十分緊密。幾十年來中國在緬甸一直髮揮着佔有戰略主導地位的影響力，習近平在這次國事訪問旨在希望繼續維持對這一影響力。