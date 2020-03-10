【俄土衝突】敘利亞之外　沙皇與蘇丹的十二次鏖戰

前陣子敘北十分不寧，先是敘利亞政府軍發動空襲，引發土軍憤而回擊，接着是埃爾多安打開土歐邊界，默許難民湧向希臘，一次引爆軍事與人道兩大危機。上述過程披着敘土衝突的外衣，實則長着俄土之爭的血肉，畢竟自打敘利亞內戰爆發以來，俄羅斯便是巴沙爾（Bashar al-Assad）政權的最大靠山，土耳其射向政府軍的每一發炮彈，都形同摑向俄羅斯的一記耳光。

就歷史發展觀之，早在帝國時代，奧斯曼土耳其便與俄羅斯交手無數，創下十二次俄土戰爭的驚人紀錄。此次敘北危機本有可能成為第十三次戰火前哨，卻終在雙方自我剋制下和緩，最後以埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）飛抵莫斯科談判，俄土簽訂停火協議落幕。但正如安全走廊難容兩國共同巡邏，俄土眼下雖不至大戰邊緣，卻註定要在敘北這個新熱點，定期發生摩擦，只是暴力程度與規模不似過往。

2020年3月5日，普京和埃爾多安在克里姆林宮會談6個小時後，舉行聯合新聞發佈會，宣布敘北停火。（AP）

牽動世界史的俄土戰爭

早在前帝國時代，斯拉夫與突厥兩大民族便相會於歐亞草原，開始了初步的貿易關係。15世紀後，突厥蘇丹以安納托利亞（小亞細亞）為基地，逐步建立奧斯曼帝國；俄羅斯大公則以莫斯科為核心，開始了自己的建國大業。1453年，奧斯曼奪下君士坦丁堡，此事對俄土雙方而言，都是重要的歷史躍進：奧斯曼親手將代表基督世界的拜占庭送進歷史墳冢，莫斯科大公伊凡三世（Ivan III of Russia）則藉此迎娶拜占庭公主為妻，宣布公國是「第三羅馬」，並自封拜占庭繼承者，為推動統一增添了正當性。

而隨着俄土雙方分別向東西進發，這對貿易伙伴終成地緣政治對手，歐亞歷史也自此多了一系列大小戰役。第一次俄土戰爭爆發於1568年的伏爾加（Volga）河口，起因是奧斯曼不滿俄羅斯佔領阿斯特拉罕汗國（Astrakhan Khanate），故而發兵遠征。雖說俄羅斯最終取得軍事勝利，但奧斯曼卻成功確保了中亞穆斯林的經商與朝聖權，可謂輸了面子，但贏得些許裏子。以此為例，此後俄土雙方便透過一系列交火，逐步確立自己的帝國權益與版圖，從而為世界歷史鑄下兩大深遠的影響。

1453年，奧斯曼土耳其攻下君士坦丁堡，圖為當年陷落的還原場景。（Reuters）

首先，俄土戰爭間接導致奧斯曼帝國解體。綜觀俄土十二場戰役，其時序橫跨近500年，始於阿斯特拉罕衝突，終於第一次世界大戰。期間俄羅斯取得明顯勝利的共有七場，且多集中於後期，這導致奧斯曼帝國晚年不斷遭受打擊，衰退之勢無可回覆。而其中堪稱關鍵的便是第六次俄土戰爭（1768–1774）。

當年奧斯曼大敗後，被迫割讓亞速（Azov）、刻赤（Kerch）兩大港，從此俄羅斯海軍與商船便可長驅直入黑海；克里米亞汗國也由奧斯曼帝國獨立，卻自此淪為俄羅斯囊中物；更重要的是，俄羅斯正式成為奧斯曼境內東正教徒的保護國，可謂替介入內政與東擴開啟了方便之門。奧斯曼也由此成為歐洲列強眼中的「東方問題」，被冠以「歐洲病夫」之名，並在俄羅斯進逼下，逐步失去巴爾幹與高加索。

而俄土戰爭的第二大影響，就是令俄羅斯陷入一戰泥淖。對俄羅斯帝國而言，與奧斯曼的交往關乎安全與面子。一來其南部邊界本就脆弱，很容易受奧斯曼鐵蹄踐踏，稍不留神便會步君士坦丁堡的後塵；二來其既以拜占庭繼承者自詡，那麼「能否擋下奧斯曼」便成了國家顏面問題。而當年的奧斯曼也並非省油的燈，其與波斯的薩法維、印度的莫臥兒並稱伊斯蘭世界三大「火藥帝國」（Gunpowder empires），這類帝國多循下列進程發展：透過先進的槍炮技術推動軍事改革、開疆拓土，逐步茁壯為穩定的經濟體，進而贊助文化事業，可謂軟硬實力兼修。面對如此強勁的對手，俄羅斯自是相當頭疼。

第六次俄土戰爭後俄羅斯奪下黑海，此為2020年普京視察黑海軍演的場景。（AP）

於是在左思右想後，其實行了類似後世福澤諭吉所提出的日本救國之道：在戰略上脱亞入歐。其實從當年歐洲人的視角看來，俄羅斯與奧斯曼同為東方蠻夷，沒什麼差別；但俄羅斯卻透過一系列外交努力，成功讓自己擠入歐洲軍事陣營，從而削弱了奧斯曼的優勢。雖說歐洲列強對俄羅斯向來是「危急時抱團，必要時背刺」的態度，但無可否認，俄土戰爭也在國際局勢變化下，逐漸由初始的版圖之爭，轉型為後期的聯盟之戰，例如1853年的克里米亞戰爭，以及1914年的第一次世界大戰。

而在這段俄土敵對的過程中，俄羅斯的執念越來越深，其目標也在不知不覺間，由抵禦邊疆上升為拆解奧斯曼。於是其先後在巴爾幹與高加索煽動少數民族獨立，還因此引發著名的亞美尼亞大屠殺。這種多區介入導致俄羅斯有些分身乏術，其一下要扮演斯拉夫領袖，一下又要當東正教的保護者，最後身不由己踏上一戰的征途。俄羅斯戰前雖比奧斯曼風光，但一陣金戈鐵馬後，塵土同歸，其與奧斯曼雙雙崩解，兩大帝國的軍事衝突，遂成未完的百年終局。

當年亞美尼亞人意欲自奧斯曼帝國獨立，俄羅斯遂予其軍火，助其暴動，結果引發奧斯曼政府軍對境內亞美尼亞人的種族滅絕，圖為自大屠殺倖存下來的亞美尼亞孤兒。（Getty）

帝國再定位

冷戰期間，土耳其加入北約，蘇聯則是共產世界的大家長，雙方再次分屬不同陣營。從某種程度來說，蘇聯可謂俄羅斯帝國的借屍還魂，且勢力更加強大；反觀土耳其，兩聖地監護人一職已被沙特奪去，埃及推動的泛阿拉伯民族主義又跟自己無關，泛突厥主義也在二戰後衰退不少，其算是經歷了段漫長的帝國失語期。

然而，蘇聯崩解那日，土耳其的地緣劣勢愀然變色。一來，蘇聯垮台象徵土耳其最大的安全威脅已然消散，且雙方持續幾世紀的接壤期也就此結束，俄土中間突然多了些新的獨立國家。二來，俄羅斯聯邦的規模僅是蘇聯的一半，其國力更是遠不及蘇聯。以上種種皆讓經濟起飛的土耳其摩拳擦掌，重新畫起帝國的定位藍圖。

於是在睽違百年後，土耳其首先重返巴爾幹半島。於埃爾多安17年統治內，土耳其將大筆資金投向巴爾幹西部，用以提供發展援助、領導基礎設施項目、開設大學、重建曾被搗毀的清真寺、鼓勵土耳其企業至該地投資，同時促進分裂小區間的對話等。這讓半島曾經的仇土氛圍起了變化，也令土耳其成功擄獲塞爾維亞的芳心。此外土耳其拍攝的大型古裝劇也頗受巴爾幹人民青睞，雖說這些國家多將奧斯曼帝國描繪為剝削巴爾幹的殖民政權，但追劇的觀眾顯然沒什麼情感衝突。

2017年埃爾多安訪問塞爾維亞，受到當地民眾熱烈歡迎。（Reuters）

阿拉伯之春發生後，埃爾多安認為這是重掌地區主導權的天賜良機，於是其大舉涉入下列熱點：敘利亞內戰、利比亞內戰、卡塔爾與沙特的斷交危機、支持穆兄會等，南北出擊又左右開弓，帝國的中東聲帶漸顯，不再如過去般失語無措。

敘北千鈞一髮，照見俄土兩大帝國的傾軋過往。此次交鋒，雖是土耳其碰了個軟釘子，但這場蘇丹帝國夢卻短期難醒。對土耳其而言，其已不甘再做西方追隨者，更不滿自己位處東西夾縫間的尷尬情狀；此般糾結，俄羅斯亦有之。過去兩大帝國酣戰十二回合，如今剛過了手便偃旗息鼓，看似互有禮讓，實則心知肚明：這場蘇丹與沙皇的百年棋局，還要不斷對弈下去。