土耳其與敘利亞博弈　難民淪為被利用的棋子

敘利亞政府軍為收復反對派最後的根據地，上周四（2月27日）開始對伊德利卜省（Idlib）發動空襲，單日已造成至少33名土耳其軍人死亡。事後土耳其除了警告將會對敘軍展開全面攻擊，在數輪交戰後，安卡拉更重新開放邊境，為滯留境內的難民打通一條前往希臘的通道，以脅迫歐盟和北約介入敘利亞戰局。 埃爾多安辯稱，此舉是要回應歐盟未能履行2016年難民協議的承諾，但將被迫逃離家園的難民當作政治籌碼，不但有損其國際聲望，亦不見得能為軍事行動換來勝利，因為解決危機的關鍵是在新一輪衝突中隔岸觀火的俄羅斯。

土耳其支持的敘利亞反政府武裝人員向政府軍陣地發射榴彈炮。（AP）

去年10月土耳其以支援反政府武裝組織為名、壓制庫爾德族武裝組織為實，並揮軍入侵敘利亞北部後，情勢卻愈見走向兩國正面交鋒。

土耳其與敘利亞惡化

這次埃爾多安將難民「武器化」之舉，可算是上月兩國關係急轉直下的延續。埃爾多安的軍事冒險開展後，不但在短間未見成效，反而使其哨站成為敘利亞政府軍的目標，迫得土耳其須調動空軍和與增派地面部隊，雙方炮火你來我往。與此同時，據聯合國的統計，去年12月土耳其揮軍入侵敘利亞後，該國持續九年的人道危機急劇惡化，兩個月內多達70萬人被迫因戰火淪為難民，亦使得2018年9月簽定《索契協議》岌岌可危。

原本土耳其與俄國在2018年達成的《索契協議》，是要設法在伊德利卜省成立「去軍事化地帶」，以防止大量難民因戰亂湧入國境。問題是，在敍利亞與土耳其互相猜疑下，一方面土耳其並未按協議解除武裝組織Hay-et Tahrir al-Sham（HTS），而另一方面莫斯科也沒有阻止敘利亞政府軍進攻安全區，使得協議根本無從落實。

敘土戰事升溫看似無可避免，但對土耳其來說，伊德利卜省更是背水之戰，其失守的後果將比巴沙爾重掌東古塔、霍姆斯等地更為嚴重。首先，伊德利卜省作為反對派的最後據點，其失守不但象徵了安卡拉2014年起的軍事援助全盤失敗，同時亦會被排除出戰後重建的利益分配，可謂賠了夫人又折兵；其次，若巴沙爾成功接管該省，接着的肅清行動亦或會驅逐多達三百萬平民逃入土耳其，使既存的難民擔子重上加斤；最後，埃爾多安去年揮軍入侵敘利亞後，為數不少的傷亡數字不但已挑起國內的反戰聲音，同時亦惹來強硬派要求報復。這都迫使埃爾多安進退失據，須將難民當作政治籌碼，利誘歐盟和北約出手相助，一解燃眉之急。

埃爾多安利用難民

埃爾多安出此一着，是看準歐盟的政治風向極受難民潮左右，但將難民「武器化」不單已超出現實政治的辯解範圍，更會有損自身的國際名聲。2016年歐盟為阻截源源不絕的難民潮，搬出權宜之計，與有違歐盟價值觀的土耳其達成協議，後者負責接收從歐洲遣返的難民，以換取前者的財政補助。然而，埃爾多安數年後反將歐盟拖入泥潭，不但有違最初以救濟難民換取補助的承諾，更是將難民視作「人球」，完全無視國際社會的行事原則和底線，以及對人類生命的尊重。

不過，解決這次難民潮的關鍵並非決取於布魯塞爾，而是夾在交戰國之間的莫斯科。視普京為「人道救星」的說法當然有違常識，但自2015年派軍支援巴沙爾後，俄羅斯不但成功保護了中東唯一的盟友免遭推翻，更藉着美國在中東政策上的失算，取而代之成為中東交戰派別的中間人。迄今俄羅斯的影響力，不單可見於巴沙爾須依靠其來維持政權的延續，同時也可反映在土耳其過去在敘國的軍事行動中，亦有事前知會俄羅斯，以避免誤中副車，減少俄土關係升溫的機會，故可見埃爾多安的忌諱，變相成了俄國牽制敘土兩國的核心。在現實政治考量下，隔岸觀火的普京不單可發揮中間人的角色，促成和談，緩解難民湧歐的機會，更可反過來過向歐盟邀功，要求放寬入侵烏克蘭時被施以的經濟制裁，盡收漁人之利。