波音隕落：美國製造業的黃昏

美國近日開始逐步放開新冠病毒檢驗規模，確診人數隨之激增，截至3月20日已經確診19,648人，死亡263人。疫情影響下的股市持續震盪，經濟衰退的陰雲繼續籠罩市場。

雖然外界近期十分關注橋水基金（Bridgewater Associates）的「爆倉」流言，但是真正值得擔憂的恐怕是美國的製造業巨頭波音（Boeing Co.）公司。3月以來，波音在美股累計下跌超過60%，3月19日股價跌破100美元，比去年同期相比跌去近80%，截至3月20日總市值只剩536.1億美元。

更可怕的是，標準普爾（Standard & Poor's）已經將波音公司的信用評級從「A-」下調至「BBB」，距離「垃圾級」僅有一個評級之隔。此前，信用評級機構穆迪（Moody's）已經將波音信用調至投資級最低檔。這讓人不禁聯想到2008年的雷曼兄弟（Lehman Brothers）。

輿論也開始感歎波音從2018年以來遭遇的「厄運連連」——從印尼獅航、埃塞俄比亞航空公司的波音737-MAX系列客機先後墜毀，引發該系列客機的全球停飛和安全性調查，被迫停產造成巨大損失，今年1月本想以777X型客機重振雄風的波音，又遭遇百年不遇的新冠疫情，全球航空業重創之下，波音自然成為美股領跌的代表。

重創波音的遠不止「厄運」

雖然疫情突然襲來對波音來講是意外之災，但造成波音面臨的困難局面並非偶然。追根究底，美國企業「股東至上」的經營目標，以及波音作為美國製造業「王冠」的壟斷地位，才是讓波音隕落的「元兇」。

波音的經營問題藴藏已久，只不過是在737-MAX系列墜毀事件上集中爆發。人們看到的是波音為了與空中巴士（Airbus）競爭倉促推出737-MAX系列、在安全檢驗上漏洞百出、軟件升級後對飛行員培訓的敷衍了事，然而這背後是波音已經延續多年的經營理念問題。

1997年開始，「股東利益最大化」也正式成為公司治理的宗旨，波音也逐步向華爾街靠近，在利潤和股票上做起文章。財報顯示，波音用於股票回購的金額從2013年的29.01億美元迅速攀升到2018年的90億美元。2014年開始，波音把92%的經營現金流用於現金股息分紅與股票回購。

於是，在暴漲的股價和高管薪資背後，波音在過去20年之內推出的新機型寥寥無幾，研發項目不斷推遲，研發投資在過去6年只有股票回購規模的3成。直到競爭對手空巴的崛起之後，倉促面對的波音推出737-MAX系列，最終遭此橫禍。另外，為控制成本，波音787系列採取全球廠商共同分攤風險的方式製造，也受到詬病。

波音前CEO米倫伯格在去年的空難之後，仍然稱波音飛機沒有安全問題。（AP）

波音多年來是全球民航製造業的壟斷者，因為常年沒有對手，且受到美國政府及五角大樓的保護而越發傲慢。這點從波音前CEO米倫伯格（Dennis Muilenburg）在連續空難之後，還大言不慚地向公眾表示相信波音飛機的安全性，直到軟件系統被證明有缺陷後才終於道歉的情形，就可窺見。然而波音雖然仍處在壟斷地位，但早已不是具有創造力和魄力的民航霸主。

美國政府無法拯救的「大而不能倒」

如今，波音已經向白宮求救，向政府尋求至少600億美元的聯邦援助。因為反對這樣的援助，董事會成員之一、前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）決定退出。

然而，作為美國最大的製造企業之一，波音的命運聯結着10萬名員工和超過17,000家的供應商，這樣的企業，白宮不可能對其危險境地袖手旁觀。美國總統特朗普（Donald Trump）3月17日表態「我們必須保護波音」，可見政府對「大而不能倒」的企業態度如舊。

但是，白宮就算救得了波音一時之難，但是不可能徹底改變波音積重難返的經營失誤。也正是在不斷的政府補貼、政策支持之下，美國曾經熠熠發光的一批製造業領先企業，才逐漸光芒暗淡。

2008年的次貸危機，見證了美國汽車製造業支柱通用汽車（GM）的破產；2013年，全球三大軸承製造企業鐵姆肯（The Timken Company）在投資人操控下被一分為二；根據美國史丹佛大學的研究，新IPO公司在上市後研發費用平均減少40%……波音的問題從來不只是一家公司的問題，現在經濟危機捲土重來，美國政府憑一己之力怎能拯救所有被資本市場掏空的製造業企業？

波音看似突然陷入的危機，實際上暴露的是美國經濟的結構性問題，乃至新自由主義之下從政府、企業到資本市場的深層矛盾的爆發。曾經是美國驕傲的製造業，正隨着這些傳奇企業一同隕落，而發生的波音身上的危機，還會一再降臨。