在G20提要求　中國對世界形勢的一次進攻性表態

二十國集團（G20）領導人特別視頻峰會3月26日舉行，中國國家主席習近平提出了四點倡議，但在闡述倡議時，他多次使用的措辭是「必須」「要」。「各國必須攜手拉起最嚴密的聯防聯控網絡」，「要攜手幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家提高應對能力」，「要集各國之力」，「要探討建立區域公共衛生應急聯絡機制」，「要發揮二十國集團的溝通協調作用」，「要實施有力有效的財政和貨幣政策」，「要加強金融監管協調」，「要共同維護全球產業鏈供應鏈穩定」，「要保護弱勢群體」。

在G20視頻峰會之前，習近平25日晚同默克爾（Angela Merkel）通話稱，「要兼顧當下和長遠，統籌國內效應和全球影響，加強宏觀經濟政策協調，穩市場、保增長，穩就業、保民生，同時推動市場開放，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。」在G20視頻峰會之後，習近平27日同美國總統特朗普（Donald Trump）通話，他說「當前情況下，中美應該團結抗疫」。

「應該」、「必須」、「要」，這些措辭語氣並非商量，而是強烈表達了中國的主張。

習近平在北京參加G20特別視頻峰會。（AP）

在疫情防控上，中國能夠十分堅定地要求建區域公共衛生應急聯絡機制、拉最嚴密的聯防聯控網絡，背後是中國防控疫情的成功經驗。兩個月扭轉控制住疫情，扭轉局面，這一點十分關鍵，中國有充足的話語權。

尤其在各國都急需抗疫物資的情況下，中國已經向英日韓等18國提供了物資採購便利，向80多個國家提供抗疫物資援助，向100多個國家分享了抗疫經驗。可以說，隨着生產發展的逐步恢復，中國將是各國抗疫物資供應的關鍵一環。

本國疫情爆發之初，中國致力於避免成為攻擊的對象。在美歐成為全球疫情新的震中，自顧不暇時，中國迅速轉變姿態，對擔當公共衛生領域的全球領導者角色做好了準備，沒有畏首畏尾。這已非積極有為、主動有為可以概括。從被稱為東亞病夫，被指責是中國病毒，到現在要求各國如何去抗疫，這樣的翻轉完全是在進攻。

中國正在利用西方的缺位以及自身的優勢，向長期以來的對華偏見發起進攻，向阻礙世界形勢轉圜的障礙發起進攻。

英國首相約翰遜3月27日確診新冠病毒肺炎，圖為26日他參加G20視頻會議。（路透社）

在全球經濟形勢上，習近平強調加強國際宏觀經濟政策協調，「要兼顧當下和長遠」，「要實施有力有效的財政和貨幣政策」，「要加強金融監管協調」。

什麼是有力有效的財政和貨幣政策？為什麼要兼顧當下和長遠？這些話語的背後實際上是奉勸各國不要只是用救濟的眼光解決問題，如果只是單純用財政和貨幣政策，並不解決根本問題，真正有力有效的財政和貨幣政策是建立在健康的經濟肌體上的，致力於長遠發展的結構性改革必不可少。

結構性問題早已成為制約全球經濟動力釋放的主要問題。2016年，習近平在杭州G20就提出，應該致力於構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟，通過創新驅動發展和結構性改革，為各國增長注入動力。從2016年提出結構性改革，到如今要求「兼顧當下和長遠」，這其實是在追問各國「為什麼遇到疫情後經濟會受到如此嚴重的打擊，為什麼經濟社會的防禦能力如此不堪一擊」，不弄清楚問題的來龍去脈，不反思，就無從談解決問題。

法國總統馬克龍參加G20特別視頻峰會。（AP）

一直以來，G20各成員方都提交了各自的中期增長路線圖，其中存在的不足也顯而易見。沒有這次疫情之前，各成員方的關鍵政策承諾側重點就各有不同，沒有關於相互協調的說明，存在相互競爭或相互抵消問題，甚至導致「零和博弈」造成對於全球經濟的整體外溢效果為零甚至為負。這次疫情之下，更是亂了手腳。概括來說都是「有整體目標，無全面協調」。中國提出「加強國際宏觀經濟政策協調」，是針對當下各國自行採取經濟刺激方案而來，更是對各國經濟政策長期以來各自為政的弊端而來。

不進行結構性改革，不加強整體的宏觀協調，無法從根本上解決問題。2016年杭州G20以來，但凡重要的國際經濟場合，中國都會發出呼籲，提出倡議，一直在鞏固自身的主張。此次G20特別峰會，習近平的用詞是「要」，態度顯然愈發強硬。

作為率先管控住疫情，並一直持續進行結構性改革的大國，中國有足夠的底氣，對構建相互包容和更公平合理的經濟發展態勢發起進攻。此次疫情，考驗的不只是公共衛生管控能力，更是對各國的經濟治理、社會治理、政治魄力的全面檢閲。誰能儘快管控局勢，誰能率先從危機中走出來，一步之遙往往已定勝負。