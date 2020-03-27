【新冠肺炎】G20特別視像峰會　美俄英加等國領袖講話重點一覽

二十國集團（G20）領導人3月26日召開特別峰會，討論新型冠狀病毒肺炎疫情，史上首次舉行視像會議，時長約90分鐘。現場由本次G20主辦國沙特阿拉伯國王薩勒曼（King Salman bin Abdulaziz）主持，在二十國集團會員國以外，西班牙、瑞士、新加坡等非成員國的領導人也參加會議。

由於新冠肺炎疫情關係，各國領袖無法面對面開會，G20會議改為視像方式舉行，圖為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮（Elysée Palace）對着電視等待開會（路透社）

G20聲明稱團結抗疫

G20官網發表各國領導人特別峰會共識聲明稱「G20呼籲，對抗疫情爆發需要透明、穩健、合作、大規模及以科學為基礎、帶着團結精神的全球應對措施。」

聲明指出，G20將總計貢獻5萬億美元刺激經濟、共享更多的公共衛生數據，並考慮解決可能出現的貿易爭端。

G20聲明未給講述有關5萬億美元方案的細節，但今日美國新聞網（USA Today）認為，當中可能包括美國2萬億美元的刺激經濟計劃。美國總統特朗普（Donald Trump）政府的2萬億美元刺激經濟方案在3月25日凌晨已獲參議院通過，以穩定受疫情衝擊的美國經濟。

🔻更多領袖在各地參與G20視像峰會的照片🔻

英國首相：額外資助疫苗研發

英國首相約翰遜會後則在Twitter發文宣布，將額外給研究新冠疫苗的獨立機構、全球預防流行病創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）貢獻基金，總額將到達3.02億美元。

達成共抗疫情共識外，各國家和組織機構領導人發表看法。

今日美國新聞網報道，特朗普之後見記者時形容「會議很棒。」他稱將和G20夥伴國家「共享信息和數據」對抗疫情。

普京呼籲解除制裁

俄羅斯方面，克里姆林宮的聲明提到總統普京（Vladimir Putin）指出疫情當前，是「關乎生死存亡」，他呼籲在疫情期間解除對國家的制裁，但沒有指明是說哪一國。

值得一提的是，克里姆林宮的聲明表示，普京和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）兩人在視像會議開始前先通電話。聲明稱「普京和馬克龍互相通報兩國對抗疫情蔓延、把疫情對社會經濟影響降到最低的舉措。」同時，聲明稱「兩人確認將進一步合作、安排國民回國行程，也將確保醫用物資、設備運輸通暢。」

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杜魯多：需要共同為他國努力

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和大多數在辦公室發言的G20領導人略有不同，他目前仍然在家接受隔離。加拿大國際廣播電台（RCI）引述他列席後，他召開記者會說「將不惜一切代價抗疫。」他談到「我們談到需要合作、全球共同應對疫情，G20尤其適合推進這項行動。我們需要確保持續交換信息，共同保持舉措的一致性。」杜魯多補充說「除了為自己國家做出努力外，我們也需要共同為他國（抗疫）做出努力。」

聯合國呼籲各國結合抗疫策略

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）督促各國採取戰時方案對抗疫情，他稱「疫情增長迅猛，只是冰山一角。」古特雷斯呼籲各國結合檢驗系統、追蹤感染人群、隔離、治療方面的辦法，以及疫情緩解後的退出策略，直到疫苗成功問世。

IMF：目前已收到80國求助申請

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）則要求G20領導人們支援，加倍擴充500億美元資金的應急金融儲備量，讓易受疫情打擊的民眾和企業們得到經濟支持，度過難關，儘早返回工作崗位。格奧爾基耶娃警告說：「不然的話，未來數年都將面對破產企業叢生和裁員帶來的問題。」

格奧爾基耶娃指出，已「隨時準備好」全額的1萬億美元的借貸儲備額，目前已經收到80個國家的求助申請。

英國《每日郵報》（Daily Mail）舉例說，埃塞俄比亞政府在3月23日G20財長會上表示，國家需要1500億美元緊急應對資金對抗疫情。