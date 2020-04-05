【新冠肺炎】為何特朗普把握不住「國難紅利」？

在新冠病毒流行歐美之際，各國領袖都一如所料地民望大升，獲得了「國難紅利」。在截至周六（4月4日）確診人數已超過31萬的美國，特朗普的民望也一度升至他上任以來的最高點，不過他能否維持住這個紅利，目前看來似乎是凶多吉少。

根據民調網站RealClearPolitics的綜合民調，特朗普的民意支持度從3月11日（即世衛正式宣布疫情為「全球大流行」當天）的44%，升至4月1日的47.4%，而反對的民意則由52.8%，下跌至50.4%。

橫比豎比也比不上人

不過相較歐美各國領袖，特朗普的「國難紅利」幅度不太，而且更有可能是曇花一現。

先看看各國領袖民望的升勢：在國內爭議非常的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的民意支持度由2月的31.7%升至3月的38.2%；黨內繼任人未明、即將於來年卸任的德國總理默克爾（Angela Merkel）也遇上民望大漲，一個月以來上升11個百分點王64%，其一度被綠黨超越的基督教民主聯盟（CDU）民望也上升了7個百分點至34%；位處歐洲疫情中心的意大利總理孔特（Giuseppe Conte）更獲得71%支持度，為意大利至少10年以來未見。連一度因為「集體免疫」（herd immunity）爭議而被批抗疫遲到的英國首相約翰遜（Boris Johnson）也在2月至3月之間錄得超過5個百分點的民意進帳。

除了幅度比不上多數歐美國家領袖之外，特朗普的「國難紅利」比起以往同遇國難的美國總統，也是相形見絀。

例如在1941年珍珠港事件後，美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）的民望就上漲了12個百分點；1979年美國駐伊朗大使館的人質劫持危機後，時任總統卡特（Jimmy Carter）的民望就由32%，一舉上升至54%；1991年美國以伊拉克薩達姆政權入侵科威特為由開打海灣戰爭，時任總統老布殊（George H.W. Bush）的民望就從此前的54%在短時間內升至89%高位；他的兒子小布殊（George W. Bush）2001年經歷「9.11」事件後，其支持度從當年9月10日的51%，急升至22日的90%。

特朗普的「國難紅利」幅度，無論是橫向比較，還是豎向（縱向）比較，都不及他人，而且在疫情正烈、「國難當前」之際，其民望更有回跌的跡象。

疫情之下，特朗普的民主黨潛在對手、前副總統拜登（Joe Biden）愈來愈不受人關注。（路透社）

國難「機遇」或拿不穩

根據美國廣播公司（ABC News）周五（4月3日）發布的民調，有52%民眾表示不滿特朗普的抗疫工作，比3月20日的同一個民調上升9個百分點，而滿意者只得47%，下跌了8個百分點。由於特朗普近來的民調升幅全屬「國難紅利」，如果美國民情果真趨向不滿其抗疫工作的話，這個紅利很可能比新冠疫情流行更為短暫。

特朗普之所以未能把握住這個選舉年難得的國難「機遇」，主要有三大原因。首先，是特朗普個人性格、立場反覆不定的問題。

特朗普一月三變掛

跟世界各國領袖不同，特朗普對於新冠疫情的立場單在3月就轉換了至少3次。在3月之初，特朗普還在將新冠肺炎與流感類比，指出即使美國去年有37,000人死於流感，美國也沒有因此放棄正常生活。

到了3月13日，特朗普就明顯改變了立場，為新冠肺炎宣布緊急狀態令。而至16日，他更向全國發出社會疏離（social distancing）的指引，要求人們盡量留在家中，避免參與10人以上的聚會，換言之，即是呼籲市民要為抗疫放棄正常生活。特朗普在記者會上更重覆了「這次非常嚴重」一語兩次。

特朗普似乎因為其每日疫情記者會的收視高企而感到驕傲。（路透社）

然而，此後一個星期，特朗普又連番軟化其抗疫立場。22日，特朗普宣稱他不能「讓疫情的救治比問題本身更壞」；24日，他更提出以4月12日的復活節星期天為全國解禁的限期，表明他希望當日「全國教堂都擠滿人」。此時美國新領失業救濟金人數以十倍大漲的勢頭愈加明顯，特朗普此刻恐怕又回到其「經濟也許比抗疫重要」的心態之上。

到了3月29日，特朗普眼見白宮幕僚超過10萬以上死亡人口的最佳估算，卻又改變立場。將原定於3月30日結束的社會疏離指引延長至4月30日，更指如果美國最後的新冠肺炎死亡人數低於10萬的話，這已算是「做得很好」。至31日，自稱「不願抱負面情緒」的他，更承認新冠肺炎「不是流感」，警告國人要準備迎接未來「痛苦的兩周」。

特朗普的「國難紅利」主要來自他3月16日發出社會疏離指引之後，而其處理疫情滿意度的滑落，則來自他22日提出「復活節限期」之後。此刻，抗疫立場由軟轉硬，再由硬轉軟的特朗普再次「硬起來」，卻不知道民眾還會否相信他的抗疫「決心」。

位於紐約曼克頓的賈維茨會議中心（Javits Center）已改作可容納1,000張病床的臨時醫院。（路透社）

州長風頭蓋過特朗普

其次，在社會、治安、醫療事務權力由各州操控的美國，配上一個立場搖擺不定、喜與各州領袖挑起罵戰的總統，州長、市長等地方領袖就讓人感到比特朗普更能站在抗疫前線。因此，與各個盡心抗疫的州長相比，特朗普的「國難紅利」更顯渺少。

例如同屬共和黨的俄亥俄州（Ohio）州長德瓦恩（Mike DeWine）是全國首先下令學校停課的地方領袖，民眾對其抗疫工作的滿意度幾乎無分黨派的達至80%。

在特朗普家鄉、美國疫情中心紐約，其民主黨州長科莫（Andrew Cuomo）的抗疫工作滿意度高達87%，即使在共和黨人之中，其滿意度也有70%。而且其個人民望更由2月的44%急升至71%，而不滿他的比例則由50%急降至23%。

特朗普難避國難責任

最後，如今受困在家的美國民眾也有了時間去反思，其實美國疫情大流行，當中的一大原因正是特朗普未有把握2月的空檔去準備抗疫。

科莫民望大漲，成為另一民主黨未來總統選戰的熱門人物。（路透社）

這使得這次疫情跟「9.11」事件有着本質上的不同：後者對美國民眾而言是正邪分明的恐怖主義襲擊，然而在新冠疫情一事上，無論特朗普政府如何努力宣揚這是中國隱瞞疫情的結果，民眾也難以接受美國當局不必為疫情大爆負上責任——畢竟，美國在1月底首次錄得新冠肺炎在地確診案例之後，其「不作為」似乎已跟外國有否隱瞞疫情無關。

特朗普此刻雖然是國難中的領袖，可是他又同時是這場國難的源頭之一。民眾即使因為疫情而心生國家團結之感，眼見特朗普這樣的總統，心中也難免百感交集。