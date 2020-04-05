【新冠肺炎】特朗普：調派1000名美軍到紐約市抗疫

美國持續受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，確診人數突破30萬宗、超過8100人不治，總統特朗普（Donald Trump）4月4日警告，當地在未來兩周的情況會非常嚴峻，而且會錄得大量死亡個案。

特朗普在白宮舉行每日記者會，稱與紐約州長科莫（Andrew Cuomo）通話，指華府正盡力為當地爭取更多抗疫資源，並表示數以千計的軍人將會派遣到各州協助控制疫情，當中1000名軍人及醫護人員會調派到紐約市。

他亦指，當局會將2900萬劑抗瘧疾藥物列為治療新型肺炎病人的國家儲備。另外他引用《國防生產法》（Defence Production Act），指示聯邦緊急措施署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）訂購1.8億個N95口罩，稱華府會與3M公司商討達成生產協議的可能。特朗普再次對3M的態度感到不滿，強調美國需要口罩，因此希望對方可以幫助國家，並此不想其他人得到口罩。

特朗普提到，不希望國家停頓數月，認為要盡快恢復經濟活動。他亦透露自己與NBA、MLB、NFA及MLS等體育聯盟總監通話，稱期望盡快讓球迷回到球場觀賞比賽，但他沒提及何時實現這個目標。