【新冠肺炎】全球口罩不足　爆發「口罩戰爭」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球蔓延，各國口罩及各種醫療設備需求急升。特別歐美國家開始意識到口罩可有效減緩疫情，世界各國正展開一場「口罩戰爭」。

新型冠狀病毒肺炎：歐洲各國雖然有工廠自行生產口罩，但供不應求仍需依賴輸入。圖為法國昂熱一個口罩製造工場，攝於3月31日。（Getty）

打開這場「口罩戰爭」的是美國，法國有地區政府投訴，他們一些從中國訂購的口罩遭美國「劫走」。

法國東南部大區普羅旺斯-阿爾卑斯–蔚藍海岸（PACA）大區主席穆塞利（Renaud Muselier）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，有美國人直接走到停機坪，拿着3至4倍價錢的現鈔要求買貨，讓原本運往法國的口罩轉飛往美國，儘管美國駐法國大使館否認曾這樣做。

德國在3日時亦提出同樣的投訴，指他們準備訂購予柏林警員使用的20萬個口罩途經泰國期間無緣故的「消失」，貨物被指已轉運送往美國。德國批評美國的行為有如海盜，法國媒體則稱這為一場「口罩戰爭」（Guerre des masques）。

歐美各國口罩不足

美國新冠肺炎確診患者超過31萬，疫情惡化令醫療用品緊拙。總統特朗普（Donald Trump）在3日宣布將禁止3M製造的N95口罩出口，惹起鄰國不滿。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）批評美國措施是個錯誤，稱N95口罩對兩國醫護同等重要。

美國衞生與公共服務部（Department of Health and Human Services）在3月4日表示，美國醫護員工需要35億個口罩以應付長期抗疫需求，但國內存貨僅有3200萬個。若政府修正建議市民外出配戴口罩，美國口罩供不應求情況將會更嚴重。

法國並非單純的受害者，口罩亦並非各國在進行「另類搶購」的唯一對象。瑞典投訴指他們一批經法國馬賽運往瑞典的400萬個口罩有一半無故消失；捷克亦搶走了原運往意大利的部分防護裝備。

新型冠狀病毒肺炎：除口罩外，衣服等防護裝備同樣供不應求。圖為英國北愛爾蘭斯特拉班，奧尼爾的運動服生產工場，工場已把部分生產線改為生產醫療保護服，攝於3月26日。（Getty）

世界衛生組織在一個多月前已警告，隨着疫情在全世界蔓延，口罩及相關的防護裝備會愈見緊絀，對醫護人員造成壓力。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，供不應求令各項物資價格倍增：外科口罩的價格漲了6倍、N95漲了3倍、防護服同漲了兩倍以上。

西班牙及法國官員亦指出，中國的物流瓶頸使運送問題更加複雜，法國中央大區政府指出由於上海機場貨運已經飽和，部分訂單已轉往鄭州。西班牙衞生部長伊利亞（Salvador Illa）表示世界各國都正試圖向中國訂購，並形容「市場瘋狂」。