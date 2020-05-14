【新冠肺炎】確診24萬死亡2千？俄羅斯病死率為何低得出奇

近日來，俄羅斯的新冠肺炎（COVID-19）疫情發展速度非常之快。5月13日的最新數據顯示，俄羅斯確診人數為242,271，已然成為美國和西班牙之後的疫情第三嚴重的國家。可是，其死亡人數卻「只」有2,212人。

這是為什麼？

現下，俄羅斯的確診人數雖然不斷增長，值得注意的是俄羅斯的兩個數據：一個是確診率，另外一個是死亡率。兩者都低於歐美。

截至5月13日，俄羅斯已經進行了近600萬次檢測，確診率約為4%。其他各國呢？

美國共檢測約1,026萬次，確診率約為14%（確診約143萬人）； 西班牙共檢測約247萬次，確診率約為11%（確診約27萬人）； 英國共檢測約209萬次，確診率約為11%（確診約23萬人）； 法國共檢測約138萬次，確診率約為13%（確診約18萬人）； 意大利共檢測約274萬次，確診率約為8%（確診約22萬人）； 德國共檢測約315萬次，確診率約為5%（確診約17萬人）。

與歐美國家多則14%少則5%的確診率相比，俄羅斯的確診率相對較低。

再來看病死率。截至5月13日，俄羅斯病死2,305人，病死率為0.9%。

美國病死85,197人，病死率為6%； 西班牙病死27,104人，病死率為10%； 英國病死33,263人，病死率為14.4%； 法國病死27,077人，病死率為15.2%； 意大利病死31,106人，病死率為14%； 德國病死7,861人，病死率為4.5%。

就連控制疫情比較好的韓國和中國，死亡率也要高於俄羅斯。韓國確診10,991人，病死260人，病死率為2.4%。中國確診84,464人，病死4,644人，病死率為5.5%。

而按照世界衛生組織的估算，全球新冠肺炎的病死率為3.4%。為何俄羅斯的確診率和死亡率如此之低？

俄羅斯的低確診率和低病死率引發了外界質疑，認為其瞞報死亡數據。

按照俄羅斯方面的解釋，這是大規模檢測的結果。從4月開始，俄羅斯加大了檢測的力度。俄羅斯官方稱現在每日可檢測17萬次，到5月中旬，將增加到30萬次。目前為止，俄羅斯的檢測規模僅次於美國，若考慮到兩國人口規模對比，俄羅斯的相對檢測規模實則已經超過美國。

在不少國家，超高的病死人數，很大原因在於未能儘早發現，乃至惡化為重症，甚至病死。自4月中旬起，俄羅斯自本國疫情引發重視後，在短時間內進行的大規模檢測，意味着大量病患得以在染病初期被確診，這也為其儘早接受治療提供了可能。

這一點，從最為嚴重的莫斯科市就可以看出，該市長稱，其病例主要以輕症居多。這也就解釋了為何俄羅斯的死亡率不高。

再者，從俄羅斯的疫情地域分布來看，疫情的震中在莫斯科市，目前其累計病例超過12萬，超過該國累計病例的一半。其次是莫斯科州（超過2萬例）同樣屬首都周邊地區。也就是說，莫斯科的情況基本決定了俄羅斯的整體情況，類似於中國疫情主要圍繞在武漢和湖北的情形。

而莫斯科早期對疫情的防控還是有力的，頒布強制性法案，其中包括違反隔離規定最高可判處七年監禁。莫斯科在3月30日宣布封城，之後推出電子通行證等措施，限制民眾外出。

警察在莫斯科道路上檢查民眾的電子通行證，這也是防控疫情的一部分。（Reuters）

與西方因醫療物資短缺導致病人死亡相比，俄羅斯的準備相對比較充分，在見證中國建立「火神山」、「雷神山」醫院的經驗後，俄羅斯很早便開始在莫斯科市郊建立專門用於收治新冠肺炎患者的醫院，並於3月底完工，而今其特別病床已經從2.9萬張增長至13萬張。

俄羅斯副總理切爾尼申科5月11日稱，俄羅斯不會出現呼吸機短缺問題，5月份的總產量將超過2,500台。這些舉措都有利於降低確診率和死亡率。

當然，俄羅斯病死人數是否真如官方統計並公布數據之低，還有待時間觀察，這些數字亦有可能存在統計不完善的情況，仍有修訂的空間。一如中、英等國先後修訂死亡人數，乃至《紐約時報》、彭博等媒體報道「美國真實死亡人數高於公開數據」。這都是正常的情況。

不過，通過盤析俄羅斯應對疫情的方式，或許可在一定程度上解釋其病死人數「偏低」的詭譎現況。