【中印對峙】是誰泄露了中印最新邊境衝突的關鍵情報？

自2020年5月上旬以來，新一輪中印邊境對峙已在兩國西、中、東三段分別偃旗息鼓。中印雙方對此一直保持緘默。自5月23日以來，印度軍政要人更對中印邊界對峙一事如臨大敵。

印度陸軍參謀長納拉萬 （Manoj Mukund Naravane）5月23日親赴一線視察；26日，總理莫迪（Narendra Modi）聽取了國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）、國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）等人的匯報，印度外交部、國防部也在5月29日、31日分別拒絕了美國的「調停」邀請。

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在這一系列的高層行動中，外界很難打探到什麼有價值的情報，印方高層表態也基本點到為止。可到了5月31日，本次對峙最核心的情報還是泄露了。

5月31日上午，一段流傳在WhatsApp，後轉發至Twitter、Youtube及其他社交媒體，且未標註拍攝日期的視頻在中國、印度、巴基斯坦等國間瘋狂傳播。

視頻中，一批身着印度軍警制式裝備的人員，在西段邊境班公胡一帶圍攻一輛解放軍裝甲車，另有一名身着中國軍服的受傷人員被控制，印方人員高呼「Bharat Mata ki Jai」（勝利獻給印度母親）等口號。嗣後，Twitter等社交網絡也展示圖片，顯示至少五名印方人員在近期被中方俘獲。

對此，印度陸軍發言人阿南德（Aman Anand）上校已在同日上午發表聲明，稱「該視頻內容不實，中印邊境局勢平穩，未發生暴力事件」。但印方的「闢謠」與否認較之中、印兩側滿天飛的影音佐證已顯得乏力。

問題也隨之而來，考慮到新德里官方的守口如瓶，這一關鍵情報是如何泄露的呢？環顧印度政治、軍事的具體環境，幾種可能性就隨之浮現。

作為中情局的前首腦，蓬佩奧面對印度同行無疑會充滿信心。（路透社）

首先，印度新聞界對於「熱辣消息」的需求，不僅會讓一些普通人編造虛假消息，也同樣會讓一些身處前沿的印軍人員置保密原則於不顧。

在印度社交網絡與傳統媒體上，外界可以捕捉到很多真偽難辨的消息。在5月中旬時，曾有自稱前線人員的賬號在Twitter聲稱印軍在乃堆拉山口被解放軍消滅158人。

5月24日後，《印度斯坦時報》、《今日印度》、「新德里電視台」還不止一次借「匿名官員」之口，稱解放軍已經越過控制線，「摧毀了」（destroy）印度的哨所和橋樑，建立了帳篷據點，甚至還俘獲並繳械了一些印方人員。對此，印度陸軍發言人已不止一次出面「闢謠」。

在中印邊境，有關前沿的謠言和真相犬牙交錯，外界很難輕易辨別真假，（Getty）

其次，新德里內部也的確有相當數量的鷹派強硬人士，他們分布在印度的軍事、政治、經濟、新聞等各個領域，具備相當的軍方背景，也承擔着發聲的作用。相對於莫迪當局的穩健，這些人大都主張對華強硬，強調印方要在中印邊界「拒止中方蠶食」、「襲擊中方設施」，其言論在印度軍隊內部有一定影響力。

在這些強硬人士中，最具代表性的莫過於印度前國安委員會顧問卡納德（Bharat Karnad）。此人曾在5月18日和28日先後發表文章，批評莫迪在國防領域的投入「不足以實現印度的自衛」，認為莫迪政府和印度軍方的緘默助長了「中國的侵略行為」。

卡納德還特別在後一篇文章中稱解放軍在5月上旬「揮舞着釘刺木棒」，重創了一支由「一名上校」帶領的印軍「小巡邏隊」。這一情報與近期風傳的「印度軍警被俘後繳械」形成了印證，從某種意義上來說，這一可被證實的傳聞也成了印方在5月31日風傳「俘獲解放軍」視頻的關鍵理由。

對莫迪來說，他雖然尋求和特朗普等大國首腦的私人關係，但在中印邊境等重大問題上，新德里仍與華盛頓有意拉開距離。（路透社）

再者，中印之外的勢力也試圖借兩軍對峙的現狀攪混水。也就在5月29日前後，美國總統特朗普（Donald Trump）曾聲稱要「調停」中印風波。儘管印度外交部已在同日婉拒了美方「請求」，但美方的干預可能仍未結束。對此，印度防長辛格（Rajnath Singh）還在5月29日晚向美國防長埃斯珀（Mark Esper）重申印方立場，強調「一切盡在印方掌握」，「印度將自行解決與中國的邊境爭端」。

但新德里的表態瞞不過美國。美國中央情報局（CIA）直接參與了印度最高軍情機構「調查分析局」（RAW）的組建，美國情報機構在新德里也廣佈耳目，這使得印度的情治信息對美國都是單向透明的，其一切情報都可為美國所用。考慮到美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在5月31日接受採訪時仍強調印度面臨「中國侵略威脅」，華盛頓方面在這場風波中扮演的角色就可想而知。

於是，新德里一側雖仍強調中印邊界局勢在可控範圍之內，但5月31日時發生的情報泄露事件已經顯出了印度國內的不穩定性和不可靠性。在外國情報機構和軍方鷹派人士環伺的目光面前，莫迪當局可能更需要在新冠疫情影響國內穩定之際，進一步展示其控制能力。