特朗普提出願調解中印邊境紛爭　印度：將與中方合作解決

隨着中印邊境再次發生對峙事件導致兩國邊境緊張局勢不斷升級，美國總統特朗普（Donald Trump）於5月27日表示，美國已向印度和中國吿知其準備和願意調解兩國邊境爭端的意願。但新德里方面5月28日稱，印度將同中方合作，以和平方式解決該地區問題。

據《印度快報》5月28日報道，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）表示，印度將同中方合作，以和平方式解決該地區問題。斯里瓦斯塔瓦指出「雙方建立了軍事和外交機制，並將通過對話和平解決邊境地區可能出現的紛爭，並繼續通過這些渠道保持接觸」。

印度外交部重申了其長期解決雙邊爭端的長期意願，「印度軍隊對邊界管理採取非常負責任的態度，並嚴格遵守與中國簽署的各項雙邊協議和議定書中規定的程序，以解決可能出現的任何問題」。

韓聯社5月29日報道指出，與此同時，北京也在極力緩和同印度的緊張關係。5月27日，中國駐印度大使孫衛東強調，要堅持中印互為發展機遇、互不構成威脅的基本判斷，正確看待對方發展及兩國間的分歧，增進戰略互信。

不過，中國國務院總理李克強在5月28日舉行的全國人民代表大會閉幕會上並未提及中印邊境問題，這令印度的疑慮有所增加。