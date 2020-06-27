中印此輪衝突的根源：加勒萬河谷的工程大比拼

6月24日，在加勒萬河谷（Galwan Valley）前沿的中印兩軍又呈現了6日前「解除接觸」的平穩態勢。同日，中、印兩國防長也已抵達莫斯科，為兩國見面做好了準備。加之北京與新德里都談及了「採取措施為局勢降温」的措施，發生在15日晚的激烈衝突似乎就已吿一段落。

不過，這場導致20名印軍士兵死亡的衝突，可能只是雙方更大規模佈局乃至工程競賽的煙幕彈。

發生在要衝的爭鋒

根據中方公布的信息，此次衝突源於2020年4月以來，印度邊防部隊單方面在加勒萬河谷附近的什約克河（Shyok River）兩岸的新一輪的建設活動。

印軍不僅在什約克河上修建了大型軍用活動便橋（bailey bridge）設施。印軍還渡過什約克河，向加勒萬河口向河谷縱深方向修建了簡易公路。這一系列建設活動會導致如此大規模的人員傷亡，足見說明問題的敏感性與嚴重性。

資料顯示，加勒萬河谷地區，位於中印邊界西段新疆阿克賽欽西部，在喀喇崑崙山和岡底斯山之間。加勒萬河在這裏向西注入什約克河。這一河谷是中亞客商從阿克賽欽出發，經什約克河谷，通往克什米爾、北印度平原、印度河流域的傳統商道。也是1962年控制線距離印度達布克-什約克-斗拉特別里奧地公路（Darbuk-Shayok-DBO Road）最近的節點。

到6月18日，根據印度《印刷報》（the Print）、《印度斯坦時報》等媒體披露的消息，印軍在歷經一周的緊急施工後，完成了此處長60米的軍用活動便橋的建設。這一報道也進一步展示了中印在西部邊境地區工程對峙的緊迫。

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印度逐步擺脱困境

印度在拉達克地區的基礎建設長期薄弱。在平均海拔4,000米以上的拉達克，印方多年來只有長574公里的一號國道和長480公里的列城-馬納里高速公路用於運輸物資、增派裝甲車輛等。兩條公路均為冬、春季封凍。在西部邊境尤其是靠近1962年控制線一側，印方只有簡易公路，機動周期較長。

因此，根據地勢與地形，中方一度頗具優勢。解放軍可以沿喀喇崑崙走廊南下，威逼印度在2008年修復的斗拉特別里奧地機場。在印方看來，解放軍甚至可以沿加勒萬河谷、空喀山谷、温泉區以及班公湖北岸的羌臣摩山地同時前出，威脅印度在什約克河河谷地帶的全部居民點。

隨着印方建設耗時20年的達布克-什約克-斗拉特別里奧地公路通車，印軍可能已經在2019年4月22日後徹底改變了它幾十年間於西部邊境地區兵力堆積、首尾不能相顧的困境。

這條長約255公里的全天候高速公路投入使用後，依託配套的37座活動便橋等設施，以往龜縮在什約克河谷的印軍據點就能連成一片，印方一舉連通了斗拉特別里奧地機場、列城以及班公湖北岸羌臣摩河流域。這條公路也因此被印度軍事專家稱為「中國的眼中釘」。

至此，印方終於有了沿與1962年控制線平行的公路，派出軍警「宣示主權」的可能。而多建幾座新橋，更可以讓印軍渡過什約克河，重新接近1962年控制線。

自2019年10月22日開始，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）、國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）已大力支持印軍在什約克河上的建橋行動。當時，這兩人在距加勒萬河口30公里處，為一座長426米，寬4米的大型軍用活動便橋剪綵。辛格還特別強調了「此橋有助於印軍快速調動」。可以想象，隨着越來越多的印軍人員、物資可以因此被運往1962年控制線附近，印方已具備在局部地區改變戰略態勢的實力。

解放軍的反制

為了應對印度加緊控制邊界，解放軍便在此橋四至五公里處的加勒萬河口，即1962年控制線處築壘，以便扼守一點要衝，截斷印方走廊。

根據地理資料顯示，加勒萬河口處的山脊海拔約為4,200米，河口平坦地帶海拔約為4,100米，兩處山脊均可無阻礙俯瞰什約克河谷及西岸設施。在印方堅持修橋後，解放軍所能做的也就只有趁2020年春、夏之交開始在中方高地處修築觀察點、火力點，並把集結點與哨所從以往的加勒萬河谷內前出到加勒萬河口的山脊地帶。

對峙之後，印度民眾當街焚燒中國製造的商品以泄憤。（Getty）

於是，在2020年5月上旬，加勒萬河口到什約克河上就出現了中印兩軍面面相覷、熱火朝天施工的荒誕景象。雙方一度確保互不越界，並在六周內基本完成了工程建設。當印軍一側發現已遭壓制後，印方在6月15日的冒險也就可以理解：這一營「精鋭」官兵旨在拔掉解放軍在山脊高地的火力點，以確保橋樑與公路的安全。造成大量人員死傷的衝突也就隨之發生了。

邊界的基建競賽

其實，加勒萬河谷一地的戰線只是中印在西段邊境工程戰的一部分。雙方在班公湖地區也存在着類似的對峙和比拼。有資料顯示，印方在2020年5月前，曾在羌臣摩山地，即印方稱為「八指」的地區摸索了一條直插解放軍哨所後方的山路。而解放軍也在同期開始加強沿1962年控制線的巡邏。在雙方於5月6日爆發了鬥毆事件後，解放軍就將印軍驅逐到1962年控制線以西，並加強了此前佈置在北岸的哨所、快艇碼頭等設施。

事實上，中印兩軍在邊境地區的投入都比較突出。相對於解放軍在邊境地帶修建機場、派駐重裝部隊等安排，印方也在2017年後，沿雙方控制線佈置了大批熱感應裝置及監聽設備。這使得以往荒無人煙的邊境地帶逐漸被兩國兩軍整體納入視野。

在中國大舉換裝新型設備，印度也大舉購入山地設備後，兩國全長3,488公里的邊界地帶已大不一樣。儘管印方的衛星測控、電子戰等能力較中方稍弱，但印方可以在局部戰場依靠數量優勢實現局部均衡，這種實力的展示是兩大國在未來相當長一段時間內都可能會做的事情。以至於在未來，邊境摩擦的增加恐將難以避免。