【中印對峙升級】增兵數萬　印度邊防實力幾何？

中印局勢似乎又有了新的變化，雙方突然增加邊境的兵力讓一度出現平緩的局勢再次面臨波瀾。

據印度語新聞頻道Zee新聞網6月26日引述消息人士透露，印軍已在拉達克中印邊境部署三個師，即45,000名士兵。第二日（6月27日），印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）在向印度國防部長辛格（Rajnath Singh）匯報時表示，印度軍隊已經在中印邊境實控線做好充分準備，正在為長期活動堅守。《印度快報》在同一日分析稱，中印兩國外交和軍事談判陷入僵局。

值得一提的是，中印外交官員6月23日已經確定中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行了第二次軍長級會晤，雙方已同意採取必要措施推動事態降温。前兩日剛剛同意降温，後兩日又展開增兵舉措，中印衝突的走勢讓人看不透，更加劇了兩國的緊張氛圍。

自中印邊防部隊在加勒萬河谷地區發生激烈衝突後，兩國的軍事力量是外界近段時間關注的焦點。此前已對中國的在邊境的軍事部署作出了不少分析。譬如《印度時報》此前作出分析，中國沿着中印邊界擁有至少5個空軍基地，一個廣闊的鐵路網以及超過5.8萬公里的公路，部署了13個邊防團總計20萬兵力等。那麼，印度在中印邊境的陳兵又多少，其軍事力量到底幾何？

熟悉中印關係的分析人士可知，印度在邊境的軍事部署並不比中國少。從表面上看，確實都為防範中國。

根據目前公開資料顯示，印度部署在中印邊境用於應對中國的野戰主力部隊高達35萬人，加上10餘萬邊防警察部隊、阿薩姆步槍部隊、邊境保安部隊等準軍事部隊，總兵力接近50萬人。更重要的是，印度擁有世界上最大的山地作戰部隊，規模達到10個師，共15萬人左右，每個師另配有8,000人的後勤支援力量，幾乎全部壓在中印一線。

在陸軍方面，印度為應對中國，在邊境一線，部署約有6個主力集團軍。其中最引人注目的集團軍共有4個。

首先是第4集團軍。據公開資料顯示，該集團軍的總部設在阿薩姆邦的提斯浦爾 ，其設立目的是針對中國藏南地區（阿魯納恰爾邦）的主力部隊。其下轄的軍屬第21炮兵旅、軍屬第45裝甲兵團，以及第5山地步兵師對中國邊防重鎮察隅構成了較為直接的威脅。

+ 2

其次是第14集團軍，該集團軍的總部設在查謨和克什米爾的列城，正位於印巴有爭議的地區卡吉爾和中國的阿里地區，更是在此次中印衝突發生地加勒萬河谷和班公湖方向扮演着至關重要的角色。其轄下的第3步兵師主要是與中國對峙為主，而第8山地師則以防禦克什米爾地區為主，總兵力約達到了6萬。

再有是第15集團軍，總部設在查謨和克什米爾邦的斯利那加 ，該集團軍是印度三支「最前沿部隊」之一，下轄第19山地步兵師（駐巴拉馬拉）、第28山地步兵師（駐古列茲）和炮兵第3旅，直面着巴基斯坦和中國的惟一陸路要塞——喀喇崑崙公路。

至於第17集團軍，總部設在加爾克漢德邦的蘭契。這隻集團軍是印度在2013年7月耗資142億美元組建的一支山地打擊軍團，全建制人數高達9萬人，比中國人民解放軍的一個普通集團軍的人數（約5萬人）還要高出4萬人。

除了集團軍，印度還在中印邊境設立了印藏邊境警察部隊。任務上，該部隊是印度部署在中印邊境主力軍之外的一支特殊部隊，其隸屬印度內政部，主要是在中印邊境地區執行偵察、巡邏和阻止中國攻擊等。從規模上看，該部隊總人數約為1.36萬人，主要裝備迫擊炮、輕機槍、衝鋒槍、手槍等輕武器，配有無線電台。除了8,000餘人負責印巴克什米爾、印孟布拉馬普特拉河邊境防務外，剩餘的部隊均針對中國，由西向東分設5個防區。

而鐵路和空軍上，印度不僅在中印邊境上修建了73條公路、497公里的鐵路，還在靠近中印邊境的東、中、西段印方一側，修建了51個軍用機場，並在這些機場上部署了大量的導彈和戰機，包括蘇-30MKI戰鬥機，以及核導彈。

總結來看，印度的在中印邊境的重兵部署，較中國的兵力有過之而無不及。就連中國軍事專家認為，相比解放軍，印軍在中印邊界附近常年保持着數量上的優勢。基於此，印方口中所謂「中印實際控制線沿線集結大量部隊和武器裝備，威脅印方安全之勢」等等的表態還有待考究。

從這次衝突看，印度方面的表現較中方來說也過於強硬。在6月21日雙方軍長級會晤中，印方要求中方從班公湖北岸撤軍，減少有爭議邊界一側的「縱深地區」部署；停止在爭議地區的的軍事集結，還強調印軍已做好全面戰爭準備，不再遵守兩國軍隊在對峙時不使用熱兵器、鋒利冷兵器的有關協定，並已經授權印軍前線指揮官在中印邊界上與中方打交道的「完全自由」。如今，印度更是陳兵數萬到邊界，再度挑起雙方的緊張氛圍。

印度如此強硬誠然與他們對自身在中印邊境重兵部署的信心有關，但更多的是他們對國內情緒的考量。自中印衝突爆發之後，印度內部的反對黨以及民間迭起的民族主義情緒，印方承受極大的壓力。為了安撫國內的情緒不落下話柄，印度必須要在面對中方時表現強硬。這也是為何印度一邊在中印兩國邊防部隊表示要降温，一邊又展示出了強硬姿態。

不過，印度也深知與中國持續對峙的利害關係。中國並非小國，該國在邊境上的軍事部署不可小覷，若印度選擇與中國「硬碰」很難會在軍事上佔據絕對的優勢，稍不注意還極有可能增加兩國開戰的風險。基於印度防長想要降温的表態看，印方並不希望兩國真的開展，所以印度的強硬姿態或只是暫時之象，在後續談判極有可能還會出現轉變。