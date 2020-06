中印邊境局勢自5月初以來再度緊張,甚至爆發致命衝突,導致有人傷死。印度總理莫迪(Narendra Modi)6月28日發表全國講話稱,印度會維護自己的領土主權。

印度總理莫迪6月28日在廣播節目「心靈對話」(Mann Ki Baat)對印度全國人民說:「我們勇敢的士兵證明,他們不會讓任何人對母國的榮耀和名譽實行毒眼相看。」(Our brave soldiers have proven that they will not let anyone cast an evil eye on the glory and honour of Mother India.)

中印6月15日在邊境發生的衝突,雙方都有軍人殉職。事件觸發印度民眾怒火,一些地方出現反華示威。