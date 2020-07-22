特朗普因何突然關閉中國駐侯斯頓總領館？

根據中國外交部7月22日公布的消息，特朗普（Donald Trump）政府7月21日突然要求中國關閉駐侯斯頓總領館。按照《環球時報》總編輯胡錫進的說法，美國政府要求中國72小時內關閉駐侯斯頓總領館，並給予中方3天撤離的時間。

之前侯斯頓當地媒體報道說，中國總領館7月21日晚上發生火警，但當地消防人員最終並未進入現場。侯斯頓市多家電視台播放了周邊居民從高處拍攝的畫面中，總領館內部大院當中有人在鐵桶裏焚燒文件，在消防人員抵達領館門外後，有人用水龍頭將明火撲滅。

從媒體報道和官方表態來看，美國此舉非常突然。中國官方獲知消息後也隨即發表強烈譴責並敦促美方撤銷這一錯誤決定，否則會面臨反制。

WATCH: Video shows documents being burned at China's Consulate in Houston amid reports the diplomatic mission is being "evicted" pic.twitter.com/jTb6YfuniX — BNO News (@BNONews) July 22, 2020

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Deann Ortagus）第一時間的說法是為了保護美國知識產權和個人信息，但拒絕透露具體信息。

中國外交部發言人汪文斌7月22日表示，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，「一段時間以來，美國政府不斷向中方甩鍋推責，對中國進行污名化攻擊，無端攻擊中國的社會制度，無理刁難中國駐美外交領事人員，對中國在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押」，甚至於「去年10月和今年6月兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品」，以至於「中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅」。

汪文斌進一步表示，「單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於中方。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。如果美方一意孤行，中方必將採取措施堅決應對」。

有聲音說，美國此舉和中國要求美國派往武漢、成都等地領事館的外交官遵守中國防疫舉措、先自行隔離有關。美國強調自己有外交豁免，不願意將自己的DNA（脱氧核糖核酸）樣本交給中國，也不同意強制隔離，最終彼此無法達成一致，導致美國駐華各總領事館人員無法復職。美國遂責令關閉中國駐侯斯頓總領館。唯獨這一消息未得到證實。

之前英國路透社曾報道說，美國大使駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）曾在6月30日發給使館人員的郵件中提到，由於中美無法就美國外交官在華疫情檢測及隔離等措施達成一致，兩架原定於7月8日和7月10日搭載外交人員返回上海領事館和天津領事館的包機已被取消，將重新安排航班日期。

但即便如此，美國的反制舉措也是「不對等」的。

侯斯頓總領館是中國在美國開的第一個總領館，管轄美國東南地區八州和一聯邦領地，包括德克薩斯州、俄克拉荷馬州、路易斯安那州、阿肯色州、密西西比州、喬治亞州、佛羅里達州和波多黎各，為所在區中國公民提供法律援助和簽證等服務。

如果因為疫情因素而下令關閉中國駐美總領館，美國做法的確有些失當。眼下美國疫情尚未得到有效控制，總領館提供疫情支持服務就顯得尤為重要。此時美國宣布關閉該中國總領館，再次凸顯了美國對疫情防控工作的輕視態度。

美國上一次要求關閉外國駐美領事館是2017年。當時新上任的特朗普政府下令俄羅斯關閉駐三藩市總領事館以及設在紐約及華盛頓的兩處外交附屬機構，以報復俄羅斯下令美國將其在莫斯科的大使館工作人員減少755人一事。當然，特朗普此舉也和當年所謂的「通俄門」爭議的背景相關。關閉俄羅斯駐美領事館被視為對俄展現強硬的做法，受到國內鷹派的好評。

現在，美國宣布關閉中國駐侯斯頓總領館的決定，也和當前中美關係總體氛圍有關。特朗普政府關閉中國駐侯斯頓總領館，無論原因如何，也會受到極端保守派的支持。特朗普及其競選團隊必然將其視為展現對華強硬的一部分。

而且，從美國務院發言人奧塔格斯（Morgan Deann Ortagus）所說的「保護美國知識產權和個人信息」這一說法也能看出，特朗普政府仍在尋找升級對華博弈的各種藉口。對於這種指控，美方從未展現出具有說服力的證據。這也為當前美國對華輿論攻勢營造了更多發揮空間。