【新冠肺炎】特朗普：不想人們認為疫情是中國引起的全球問題

特朗普7月21日在美國白宮出席疫情簡報會。他表示美國願意與中國合研發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。此外他也在另一場合說，不想人們認為疫情這個全球問題是由中國引起。

特朗普在簡報會上回應記者提問，稱願意與中國或其他國家合作，為美國提供成功研發的新冠病毒疫苗。當他被問及華府會否和中國合作為美國人供應疫苗，他說只要能讓美國獲得好的結果，政府願意與任何人合作。

7月21日的記者會是他在接近3個月以來，首次一個人出席簡報會，沒任何白宮疫情工作組的專家陪同。

他一改過去數月對「戴口罩」這回事表現抗拒的態度，並呼籲人們：「我們在要求所有人，當你無法保持社交距離，就戴個口罩吧。去拿個口罩吧。無論你是否喜歡戴口罩，它確實有效。它們將有效用，而我們需採取一切可行方法。」

他還說，美國疫情可能在變好之前，還會變差。

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當特朗普在白宮橢圓形辦公室與共和黨領袖就美國紓困措施開會時，他向記者表示，疫情危機再度在所有地方爆發，不單止是美國，他說：「我不想人們認為這是一個由中國引起的全球問題，但這是一個全球問題。多國身陷地獄。」

話雖如此，他在疫情記者會中至少2次稱呼新冠病毒為「中國病毒」（China virus）。他在開場白中說：「今日我想就我們應對『中國病毒』，以及我的政府正在做什麼去令『陽光帶』的疫情受控，提供更新資料，似乎大部分發生在『陽光帶』的疫情或在蔓延。」

人們也能輕易看到，他在舉行簡報會期間沒有戴口罩。他說自己有帶口罩來會場並說：「我將欣然使用」。他在講話中兩度說，自己對戴口罩此事沒有問題。不過他繼續說，他在簡報會中沒有戴上的原因，是在場人士都已接受新冠病毒檢測。