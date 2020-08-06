從黎巴嫩爆炸見兩大治理之傷

當地時間8月4日，黎巴嫩首都貝魯特港區發生爆炸，截至現下已有超過100人死亡，5000多人輕重傷，傷亡數字仍持續增加。而針對爆炸起因，黎巴嫩總理哈桑·迪亞卜（Hassan Diab）與內政部長皆已先後確認，禍源為港區倉庫中存放6年的2,750噸硝酸銨。

對黎巴嫩而言，這場爆炸既是意外事件，也是對國家治理失能的隱喻。早在悲劇發生前，黎巴嫩便受政治與經濟危機夾擊多時，其中既有宗派導致的體制不良，也有疫情催化的經濟隱憂。如今濃煙已散，舉國哀悼，但在可見未來，黎巴嫩千瘡百孔的治理體系，仍要不斷負重前行。

8月4日，黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，現場冒出濃煙。（Getty Images）

宗派主義下的政治僵局

根據黎巴嫩政府現下釋出的信息，這場意外本可避免。

2013年，載有2,750噸硝酸銨的貨船自格魯吉亞的巴統港駛出，朝向非洲東南隅的莫桑比克前進，就在行經黎巴嫩附近海域時，船體突發技術問題，最後只能在貝魯特港暫停。經港口主管機關檢查後，船體被判定難再航行，於是貨物與貨船盡遭拍賣，僅剩未賣出的硝酸銨被囤至港區12號倉庫裏，由此鑄下悲劇前因。

6年來，黎巴嫩海關持續致信政府，要求移送硝酸銨，並提出三種解決方案：自行出口、移交黎巴嫩軍隊、轉賣給黎巴嫩炸藥公司，以防意外危及港口作業安全，當局卻始終音信杳然。歷經政府多年漠視，一群工人為修繕業務前往焊接庫門，當施工火星噴濺至硝酸銨，一切便一發不可收拾。

然而除卻一連串陰錯陽差，真正促成憾事的，實是黎巴嫩自身的治理陳痾，也就是徒令政府長年空轉的宗派主義（Sectarianism）。黎巴嫩自建國之初，便是多種族與宗教的複雜社會，如今包括什葉、遜尼與馬龍派基督徒在內，全國共有11個正式宗派。雖說宗派身份是歷史的內生產物，但其政治化卻是19世紀後才有的新現象，並在建國後成為割裂權力與公民社會的分野，導致派系鬥爭與政治僵局往復出現。

8月5日，黎巴嫩貝魯特港。（Getty Images）

1975年，黎巴嫩爆發了長達15年的內戰，衝突的導火線雖是巴勒斯坦解放組織（PLO）對黎南的滲透，但馬龍派、遜尼與什葉的博弈才是真正主因。各方最後在1990年停火，協議分配新權力版圖：總統由馬龍派基督徒擔任，總理須由遜尼派穆斯林任職，國會議長則為什葉派穆斯林專屬。然而內戰已讓敘利亞與伊朗的權力之手長驅直入，真主黨（Hezbollah）與敘利亞的駐軍便為代表，黎國政壇自此成了外部勢力的競技場，政治僵局愈發頻繁。

2005年時任黎巴嫩總理的拉菲克．哈里里（Rafic Hariri）遇刺，兇手不明，但民間輿論沸騰不已，最後導致黎國政壇分裂出兩大聯盟，一是親敘利亞的「3月8日聯盟」，二是親沙特、反真主黨的「3月14日聯盟」。這場紛亂被稱作「雪松革命」，並以敘利亞的撤軍作結，但兩大聯盟皆在衝突中汲取政治能量，黎巴嫩的宗派僵局遂更加固化，且持續至今。

2008年黎巴嫩因政治僵局爆發反政府示威；2014年至2016年黎巴嫩總統大位持續難產；2015年民眾不滿水電供應不穩、垃圾滿地而走上街頭，抗議公共治理失能；2017年前總理哈里里（Saad Hariri）以「國內真主黨難以控制」、「害怕暗殺」為由，在沙特宣布辭職，但又於12天后返國結束鬧劇；2019年10月哈里里因示威下台，但政府在經過3個月的僵局後，才推選出現任總理迪亞卜。

綜觀黎巴嫩近代政治，精英們對版圖與結盟的執着，顯然大過民生治理。早在此次意外前，黎巴嫩社會便是百病叢生，但精英們成日身陷聯盟鬥爭，連總統與總理之位都難以擺平，自然不會在意港口倉庫裏的危險貨物。

黎巴嫩前總理哈里里，其曾逃往沙特，最後因2019年反政府示威下台。（Reuters）

受疫情催化的經濟危機

如今傷亡人數不斷擴大，總理迪亞卜雖已指示撥款援助，卻巧婦難為無米之炊，原因便在黎巴嫩迷途已久的經濟困局。

自1997年始，黎巴嫩持續採用固定匯率制，將黎巴嫩鎊與美元的匯率保持在1,507.5：1的水平。然而2011年阿拉伯之春後，觀光產業縮水、大量敘利亞難民湧入，加上政府長年寅吃卯糧、舉債度日，遂令黎巴嫩在2019年8月爆發了債務危機。政府雖有意尋求債務重組，卻始終無法與國際貨幣基金組織（IMF）談出結果，加上外匯存底持續下滑、又須維持固定匯率，結果就是讓黎巴嫩磅的實質購買力瘋狂暴跌。

自2019年秋季起，黎巴嫩的黑市交易逐漸偏離官方匯率，先是下跌到了1,600：1的水平，又受疫情導致的大規模封鎖催化，一路下跌至2020年4月的4,500：1，僅剩枱面匯率的三分之一。2019年10月，政府為籌措預算，宣布對Whatsapp用戶課税，結果引發大規模示威，逼得總理哈里里辭職下台，但出路依舊難尋。如今黎巴嫩銀行已停止向企業提供短期貸款，各類生活用品價格則持續飆升，糖價上漲了67%，麥、米、煙、茶價也皆有幾近50%的漲幅，IMF更估計，2020年的黎巴嫩經濟體將急遽縮水12%。

2019年，黎巴嫩因政府宣布向Whatsapp用戶課税，引發大規模反政府示威。（Reuters）

1990年內戰結束以降，黎巴嫩仰賴房地產、建築和旅遊業等三大經濟引擎，在滿目瘡痍的地表建起華麗玻璃屋，可如今這座建築已滿是裂痕，只待一瞬崩潰。早在港口爆炸前，黎巴嫩的公共服務水平便十分低下，大部分地區每日接電時數不超過3小時，貝魯特某些路段的交通信號因此停擺，交通一片紛亂，醫院也因水電供應不穩而被迫取消手術。

由受災群眾的視角觀之，政府理應負起照護責任，然而眼下國家正面臨880億美元的公共債務違約危機，基礎設施更是差強人意，實難負荷突增的預算缺口。事發之後，屢有報道指出，貝魯特港周邊醫院已是人滿為患，但醫療資源遠遠不足，僅能仰賴外國援助。此情此景，恰似當今黎巴嫩的國家困境。

自建國以來，黎巴嫩一度被譽為東方瑞士、中東小巴黎，但政治與經濟的結構問題，使其最終淪為宗派主義的人質、債務危機的奴隸，在一場場危機後苟延殘喘、日漸羸弱。如今的驚天炸裂，既是苦果，也是警鐘。