黎巴嫩民眾慶祝總理下台：只是長期鬥爭第一步

黎巴嫩過去約兩周持續爆發大規模示威，總理哈里里（Saad Hariri）10月29日宣布將會下台。全國多地有大批民眾上街慶祝，但強調這僅是長期鬥爭的第一步。

連日抗議中示威者堵塞街道，要求政府請辭，並且要統治精英階層為過去數十年的貪污問題負責。其中一個主要訴求，是要求組建一個獨立專家政府，帶領國家脫離不斷惡化的經濟和金融危機，同時確保電力和水供應等基本服務。

在首都貝魯特（Beirut）上街的21歲電影製作人穆扎納爾（Pierre Mouzannar）表示，總理下台是良好的第一步，但強調他們仍然需要上街，「哈里里只是問題的其中一部分，但他並非問題的全部」。

黎巴嫩總理哈里里回應示威者訴求，宣布下台。他身後是其父親及前總理老哈里里（Rafik Hariri）的肖像（AP）

黎巴嫩政局長年陷於分裂，國內的遜尼派、什葉派和天主教馬龍派等經常就權力分配問題爭持不下。以哈里里政府為例，花了9個月才組成聯合內閣。示威者要求現時的統治階層趕走政府，並且成立新的選舉法，廢除派系主義，以及將原來的15個選區改為一整個黎巴嫩選區。

不過黎凡特戰略事務研究所（Levant Institute for Strategic Affairs）主管納迪爾（Sami Nader）認為，由獨立專家組成政府是個樂觀的想法。他認為，即使由一些獨立人物擔任政府職務，但舊的操作方式會依舊。

黎巴嫩示威：真主黨支持者焚燒反政府示威者的帳篷，並襲擊示威者（AP）

半島電視台（Al Jazeera）報道，在哈里里發表辭職電視講話前夕，有數百名黑衣人襲擊示威者，並破壞他們的陣地，隨後有保安部隊清場。報道指，騷亂是由真主黨（Hezbollah）及阿邁勒運動黨（Amal Movement）的支持者發動。大部分政黨呼籲保持冷靜，尋求對話。

報道引述示威者薩芭（Saba）指，哈里里的請辭並未滿足她對於這場史無前例的運動的希望，她稱第二步是要拿回政客從人們身上偷去的金錢。另一名參與示威的的法律學生拉費（Rafeed）則指，「我們沒有東西可以失去。如果他們想在廣場上殺死我們，就任由他們做吧，但我們不會讓步，直至滿足所有訴求」。

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