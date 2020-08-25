【專家有話說】朝鮮領導層大換血　金正恩下放權力的三大促因

韓國情報機關國家情報院披露，朝鮮最高領導人金正恩已將更多責任分配給部分身邊助手，而此前舉行的勞動黨第七屆中央委員會第十六次政治局會議早已透露玄機。

朝鮮于8月13日召開勞動黨第七屆中央委員會（黨中央委員會）第十六次政治局會議，討論災後重建、完善防疫工作指揮體系、解除開城市等前沿地區（軍事分界線一帶前方地區）封鎖、設立黨中央委員會新部門等問題，並公布了重要人事決定。

勞動黨中央委員會政治局會議提交的資料顯示，在本次梅雨季，江原道、黃海北道、黃海南道、開城市等全國範圍內農作物受災面積達39,296公頃，約16,680戶住房、630棟公共建築遭水淹及破壞，多條公路、鐵路及數架橋樑被沖斷，發電站（水庫）崩潰，朝鮮因水災遭受嚴重損失。但朝鮮最高領導人金正恩仍強調「自力更生」原則，稱因全球目前正處於新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速擴散的危機中，「不允許接受任何外部援助，更加嚴密地封鎖國境，嚴格進行防疫工作」。

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經濟精英紛紛上位

在黨中央委員會政治局會議上，組織（人事）問題被給予高度重視。勞動黨中央委員會副委員長兼最高人民會議預算委員長金德勛、黨中央委員會副委員長兼軍需工業部長李秉哲被選為由3人至5人組成的勞動黨最高決策機構，即黨中央委員會政治局常務委員會委員。

金才龍被免去總理職務，金德勛就任新內閣總理同時被任命為黨中央委員會副委員長及部長。此外，在2020年2月曾被免去黨中央委員會農業部長職務的朴泰德再次當選黨中央委員會政治局委員，並被重新任命為黨中央委員會副委員長及部長。

黨中央委員會輕工業部副部長朴明順和內閣副總理全光浩此次也被補選為黨中央委員會政治局候補委員，並被任命為黨中央委員會部長。

黨中央委員會財政經理部第一副部長金龍洙也晉升為部長。

除軍需工業部長李秉哲外，職位產生變動或晉升的人士大多數為經濟界精英，這一點引人關注。

破格的常委人選

此次政治局會議的人事變動中，特別值得關注的是與黨中央委員會政治局常委會相關的問題。

第一，新任內閣總理金德勛（59歲）與前總理朴奉珠（81歲）、金才龍（61歲）不同，在任命為總理的同時，還當選黨中央委員會政治局常委。朴奉珠於2013年就任內閣總理，在3年後的2016年才從黨中央委員會政治局委員晉升為常委。金才龍自2019年就任總理後直至卸任，始終未能當選黨中央委員會政治局常委。因此金德勛此次同時擔任黨中央委員會政治局常委及總理，意味着金正恩特別信任他。

金才龍雖然也在近日擔任過內閣總理，但他曾擔任過慈江道黨委員會責任秘書等職務，是一名政治精英。而金德勛曾任大安重機械聯合企業負責人及慈江道人民委員會委員長等職，是一名經濟精英。從這一點上來看，金德勛比金才龍更勝任內閣總理一職。

朝鮮前內閣總理朴奉珠（前排右二）是朝鮮領導層中經濟精英之一，重點負責金正恩給予高度重視的經濟事業。（Reuters）

第二，隨着金德勛當選為黨中央政治局常委，在政治局常委會中，經濟精英人數增至兩人，其中還包括黨中央委員會及國務委員會副委員長朴奉珠。直到8月13日中央政治局會議召開前，黨中央委員會政治局常委會中經濟精英通常僅有一人或者沒有。從2012年4月召開的第四次黨代表大會選出的黨中央委員會政治局常委會名單來看，5名常委中有2人是軍方精英。但在8月13日選出的常委中，只有一人是軍方精英，經濟精英則有2人。

可以看出，在遭受國際社會超強度制裁、為防止疫情擴散至朝鲜而採取鎖國措施以致外匯困難、及近日嚴重水災的三重考驗下，金正恩向經濟精英賦予更大權力，以克服目前的經濟危機。

預計2名常委將各自分工，朴奉珠重點負責金正恩曾親赴現場指導並高度重視的幾個領域，金德勛則負責包括其他領域在內的整個經濟事業。2017年，在朝鮮進行核試驗並試射洲際彈道導彈（ICBM）後，國際社會加強對朝制裁力度。金正恩隨後提高了黨領導層、特別是黨中央政治局內經濟精英的比重，賦予其權力以減弱對朝制裁衝擊。

罕見的軍方常委

第三，李秉哲超越傳統軍方實權人士，此次當選為黨中央委員會政治局常委。

在金正恩執政初期，黨中央委員會政治局常委中的軍方常委主要由人民軍總政治局長及總參謀長擔任。在2012年時任人民軍總參謀長李勇浩卸任後，軍方常委主要由人民軍總政治局長擔任。因此，超越被認為是朝鮮軍隊最高實權人物的人民軍總政治局長，全權負責核及導彈等戰略武器開發的黨中央軍需工業部部長當選政治局常委是非常罕見的。

韓國朝鮮半島問題專家鄭成長認為，金正恩已深刻認識到朝鮮當前的經濟困難，因此將經濟精英在朝鮮領導層中的比重大大提高，並賦予其極大權力。（本人提供）

此外，李秉哲於2020年5月在最高軍事政策決定機構，即黨中央軍事委員會上被任命為「二把手」副委員長也是非常破例的事，該職位通常由人民軍總政治局長擔任。金正恩命李秉哲擔任核心要職，此舉能夠看出，為了在國防領域把核及導彈等戰略武器開發及實戰部署作為首要任務推進，金正恩將以人民軍總政治局長為主導的現有軍隊決策結構轉換為以軍需工業部長為主導的軍隊決策結構。

美國軍事力量評估機構全球外交政策（GFP）於7月公布的2020年各國軍事力量排名中，韓國位居第六，朝鮮則排在第25位。如果排除核武器，朝鮮在和其體制競爭對手韓國的軍事實力相比時處於非常嚴重的劣勢，因此朝鮮今後可能會繼續推行經濟和戰略武器開發「雙軌」政策。

金正恩如此大力支持經濟和軍需工業領域的精英，不屈服於國際社會的對朝制裁，追求所謂的「自力復興、自力繁榮」，朝着強化「自衛性核遏制力」的方向前進。

在這一背景下，若韓國和美國政府希望朝鮮實現無核化，就應該同中國進行戰略合作，制定更加果斷的對朝談判方案。不然，就應該摸索出一種能令大多數國民產生共鳴的新方案，以應對「擁核朝鮮」的威脅，並與朝鮮追求和平共存。