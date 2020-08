水門案記者新書披露美朝領袖信件：金正恩稱關係如「奇幻電影」

揭發水門事件成名的資深記者伍德沃德(Bob Woodward)9月會出版新書《憤怒》(Rage,暫譯),揭露總統特朗普(Donald Trump)所領導白宮的內幕,當中更會公開特朗普與朝鮮領袖金正恩25封從未曝光的私人信件。

《憤怒》是伍德沃德第二本揭露特朗普內幕的書,訂在9月15日上市。出版商西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)8月12日在網站亞馬遜公布新書細節,講述特朗普如何應對新冠肺炎疫情、經濟災難及種族動盪。

伍德沃德不但與特朗普有一系列獨家採訪,書中更獲得特朗普與金正恩25封私人密函,其中一封信中,金正恩將二人的關係描述成一部「奇幻電影」(fantasy film),因為他們參與非一般的外交活動。

出版商西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)今年出版兩本對特朗普嚴厲批評的新書,分別是前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)的《The Room Where It Happened: A White House Memoir》(暫譯:事發之室——白宮回憶錄)。

另一本就是特朗普姪女瑪麗(Mary Trump)的著作《坐擁一切卻永不滿足:我的家庭如何造就全世界最危險的男人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man,暫譯)。