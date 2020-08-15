傳金正恩下令處決平壤4高官及2皮條客　涉誘騙女大生K房性交易

朝鮮最高領導人金正恩經常被指因各種理由處決官員，近日再被傳於今年7月20日，下令處決6名涉及有組織性交易的罪犯，當中包括4名平壤市黨幹部和2名扯皮條中介人。據《自由亞洲電台》報道，中介人以每月至少500美元（約3900港元）的報酬，誘騙年約20歲的女大學生與平壤幹部發生性行為，女生事後向司法機關舉報揭發事件，金正恩更被指首肯執行槍決行刑，以殺雞警猴。

金正恩被傳於7月20日下令處決6名涉及有組織性交易的犯人，其中包括4名平壤高市黨幹部。（朝中社）

《自由亞洲電台》引述朝鮮司法機關消息人士報道，今次事件牽涉不少平壤勞動黨和政策部門的幹部，文殊院負責人與著名電影演員等人勾結，以承諾給予每月500美元以上的工作機會作利誘，哄騙年約20多歲的平壤音樂舞蹈學院、平壤戲劇電影學院女學生加入，其後強逼她們與幹部發生性行為，案發場所包括卡拉OK房和文殊院等。

女大生事後向司法當局舉報，令事件浮出水面，朝鮮當局經調查後，拘捕4名平壤市黨幹部和2名扯皮條的中介人，案件於上月20日審決；據報金正恩得知事件後大怒，下令在平壤市華城洞公開槍決6人，有不少市民聚集觀刑。

據報賣淫團伙向女大生承諾給予每月可獲500美元以上的工作機會，其後威逼她們在卡拉OK房等地，與平壤幹部發生性行為。（資料圖片）

報道指出，雖過去平壤不斷有性交易事件，但一直沒有犯人因此被槍決。消息人士表示，除了文殊院，位於主要城市的澡堂也經常用作性和毒品交易的場所，故當局希望以是次處決警告中央和市黨幹部，示意參與非法行為的下場。另外，由於調查開展後發現愈來愈多女大生涉案，故當局目前仍正調查平壤市內的女大學生。

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