中印兩軍衝突再起　班公湖地區72小時發生了什麼？

8月31日早些時候，印度國防部突然釋出了一份有關中印兩軍最新對峙的通報。印方稱已挫敗了解放軍的一次「突然襲擊」。 當晚解放軍西部戰區發表聲明，稱「印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控」，中方「正採取必要應對措施」。 中印口徑明顯不同。班公湖地區在過去幾天內究竟發生了什麼？

按印方口徑，解放軍與印軍於8月29日至30日期間於班公湖（Pangong Tso）南岸的印方塔克空（Thakung）據點及營地一線發生對峙，雙方並未發生任何形式的衝突。印度《電線報》等權威媒體也在第一時間製作地圖予以呈現。

印度國防部發言人阿南德（Aman Anand）上校在8月31日表示，稱中印軍方當天已在前線重鎮楚舒爾（Chushul）舉行了高層會議，試圖化解危機。

同日，中國外交部發言人指出，中國邊防部隊一貫嚴格遵守實際控制線，從未越線活動。兩國邊防部隊一直就現地問題保持着溝通。

印媒《電線報》繪製的班公湖南岸地圖。唯獨圖中塔克空（Thakung）據點標註位置實為中方控制區普爾楚，圖中所繪粉紅色的實際控制線（LAC）亦為印度單方面主張。印方後來入侵至曼冬錯（Spangur Tso）以南的熱欽（也作熱欽拉）山口。（the Wire）

到8月31日夜，這場進行中的對峙又有了新的變化，解放軍西部戰區確認印軍「在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控」，這一細節配合印方此前釋出的「地圖」就可以判明究竟：原來，印軍已進入中方領地，並前往紮營。考慮到印軍同日也向楚舒爾調兵800人，還關閉了從克什米爾前往拉達克方向的高速公路，只准許軍車通行，這種應急姿態值得注意。

當下具體信息不明，因此對外界而言，此次風波最大的一個疑點，就在於中印雙方對峙人員的具體兵力。在印度國防部試圖控制輿論時，印度媒體已借「軍方消息人士」之口彼此散佈了各種真偽不明的猛料。

《不滅之光報》、印度ANI通訊社稱解放軍有500人前來探營，後被印軍堵截；印度國防新聞記者阿羅爾（Shiv Aroor）則稱解放軍曾在班公湖南岸佈置重兵，兩軍「鬥毆」的地點臨近談判地楚舒爾，印軍後將解放軍趕回班公湖以南、中國控制的曼東湖西岸的哨所防區地帶。

對照《電線報》提供的簡圖，以及中、印雙方此後提供的情報，外界可以發現解放軍巡邏隊在8月29日晚發現印軍營地並折回後，印方非但沒有返回，反而前出至曼冬錯以南。（多維新聞）

但如果一如新德里各大媒體所描述的屬實，也即這是一場「印軍成功回擊越境解放軍」的勝利，那麼印軍隨後封鎖公路，並向通向列城的要道緊急增派守軍的行為，就令人疑惑——這也是不能說的秘密：畢竟，印度是趁機蠶食的一方，這使得他們很擔心解放軍會採取激烈手段。

不過，根據《今日印度報》在8月31日晚些時候的滾動報道，外界可以看到此番滲透的印軍並未遭遇打擊。其前方記者稱，8月29日晚11時許，印軍發現數輛解放軍越野車進入其哨所地界，印方隨即前往阻攔，中方人員下車與之一番推搡爭執（jostling）後，隨即駕車返回。

無法解答的另一個疑問在於，印方為何在8月31日的24小時內如臨大敵。這一點或許與印軍「突然襲擊，進而改變現狀」的舊有戰術有關。

班公湖一線的印軍可能對驟然突擊早有想法。在印軍於加勒萬河谷發起突襲之前，其一線軍警早就有在班公湖北岸一線發動小規模暴力事件的前科。發生在5月上旬的班公湖對峙與暴力事件就變成了某種預演。

在5月和6月的兩次中印人員對峙中，印軍一線人員已經不止一次地展示了其在中印邊界以突襲方式「拒止中方蠶食」、「襲擊中方設施」，進而嘗試改變邊境現狀的努力。

印方此類行動造成了中印雙方的人員傷亡，譬如班公湖北岸對峙後，印軍由「一名上校」和「一名少校」帶領的「小巡邏隊」遭重創，而加勒萬河谷一役更造成至少20人當場死亡。不過，印方該等做法也至少維持了兩國在班公湖地區僵持的現況。

而今，當印軍看到看到解放軍車隊深夜前來，難免以己度人，以為敵襲將至。

新德里一側在前方的防線可能也是不穩定的。如今，中方已在班公湖南北岸建立永備工事，在山脊線設置據點，沿邊界佈置重型火力以及佈置快速反應部隊等一系列安排，印方則因前線基礎設施不足，而不得不沿公路一字長蛇佈置部隊。

或許此番印方向楚舒勒緊急調兵，也正說明其守備薄弱。而當印軍前出，停留在班公湖南岸的部分中方控制區域時，這種「進軍」也只不過是為「談判降級」尋求籌碼。

印度軍事專家Pravin Sawhney認為，有關班公湖南岸的報道可能是個「ruse」（詭計）。他認為，中方已在此前完成了於拉達克地區的行動，北京目前希望恢復雙邊關係，解放軍向印軍的「挑釁」亦不具備戰略意義。

即便如此，印軍和印度媒體在此次風波之中的態度，也在為北京提供重要參考。一方面，印度高層顯然願與中國偃旗息鼓，本月印度防長辛格（Rajnath Singh）、外長蘇傑生（S. Jaishankar）等人也會和中國外長王毅在俄羅斯舉行的金磚組織（BRICS）外長會議碰面，並在中俄印機制下化解相關危機；另一方面，印軍這種「進十丈，先告狀，謀三丈」的做法，也值得時刻注意。