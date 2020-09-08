特朗普團隊陷入「錢荒」　拜登低成本視像募捐稍勝一籌？

現在距離美國大選投票日還剩下2個月的時間。根據最新數據，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及民主黨全國委員會（DNC）藉助黨代會在8月籌集到破紀錄的3.645億美元，是7月募款額（1.4億）的兩倍多，也是共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump（及共和黨全國委員會（RNC）7月募款額（1.65億美元）的兩倍多。其中，拜登8月募款額的一半多（2.05億美元）來自小額捐款，大多來自百萬名草根支持者。

今年3月初選伊始，拜登選戰「起死回生」之際，特朗普和RNC在競選資金方面保持了近2億美元的優勢。5個月以來，拜登募款策略卓有成效。截至今年7月底，特朗普競選團隊手中握有3億美元資金，而拜登團隊有2.94億美元。

特朗普團隊最遲9月中旬公布8月募款額度，但從近來的花費來看，特朗普團隊有可能陷入資金荒。根據《紐約時報》9月7日的報道，從2019年初至今年7月，特朗普團隊募款總額為11億美元，但花費超過8億美元。換句話說，特朗普團隊花了8億美元，仍未能扭轉民調上的劣勢。

根據報道，特朗普兩年來的競選資金存在「過度揮霍」的問題，有些所得募款被濫用，或者沒有針對性地投入選戰。比如8億美元開支當中，其中用於募款的經費就超過了3.5億美元；黨代會前電視廣吿就花了超1億美元，而真正用錢的時候就是黨代會和之後的這兩個月。

某些開銷則純粹是為了「討好特朗普」。比如，特朗普競選團隊在華府一個電商企業投入100萬美元廣吿費。但電商並不是大選中各方據理力爭的廣吿投放地，不具備較強的競爭力，這一切只因特朗普是一位電視購物狂。

再比如，為了和曾參加民主黨初選的紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）比「財力」，特朗普對「超級碗」（Super Bowl）投入兩個廣吿，總價高達1,100萬美元，超過了特朗普團隊截止7月底在威斯康星州、密歇根州、艾奧瓦州和明尼蘇達州四個搖擺州電視廣吿投入總和（1,080萬美元）。

7月15日離職的競選團隊經理帕斯卡爾（Brad Parscale）曾利用Facebook和Instagram等個人社交媒體賬號發布廣吿，為特朗普助選，並且為此投入了80萬美元，結果只提升了他個人Facebook和Instagram的流量，對特朗普連任競選的助力效果不大。斯蒂平 （Bill Stepien）7月接替帕斯卡爾後，特朗普競選團隊開始削減一些宂餘的開支項目，包括對競選隨行人員的縮減。

另一方面，拜登方面也比較節省開支，儘量將成本最低化，這也是特朗普批評拜登「躲在地下室競選」的由來。

2020年8月28日，美國總統特朗普在一場暴風雨中抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地。當天，他剛剛參加完一場競選集會。（AP）

拜登沒有親自出席任何籌款活動，而是通過視頻會議軟件Zoom參加虛擬籌款活動。這種募款沒有酒席和餐飲，也沒有閒聊時間，但能取得最大的收益。據統計，這類募款無需拜登本人過多參與，他只需在Zoom上只花了大約20分鐘，平均每人就交出了16萬美元，在1個小時左右的時間就可以籌資百萬美元。

特朗普看不起這種募款模式。但有一個事實不容忽視：受疫情的影響，Zoom使用量迅猛攀升。截止2020年8月，Zoom的每日會議參與者數量已經有2019年底的1,000萬人突破至3億人。

可能也是感受到了線上募款的重要性，特朗普團隊在《紐約時報》關於「特朗普競選資金荒」的文章發布之際，通過郵件的方式加大了募款力度。

特朗普競選團隊經理斯蒂平調動了特朗普家族成員，尤其是那些在黨代會亮相的成員，積極為特朗普線上募款。比如，特朗普兒子埃里克（Eric Trump）及其妻子勞拉（Lara Trump）、特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）女友、前霍士新聞（Foxnews）主播吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）以及特朗普個人賬號，都在通過郵件加大募款力度。

其中，特朗普兒媳勞拉的募款方式就是推銷限量版特朗普個性簽名照，以及提供和特朗普合照或出席總統候選人辯論的機會。埃里克則是繼續通過批評左派媒體來募款，認為拜登和賀錦麗想要將美國變為社會主義。

據瞭解，投票日前最後兩個月，共和黨將調動100個地區2,000多名員工，每周挨家挨戶拜票，或者打電話拜票。而拜登團隊鑑於新冠肺炎疫情，已經放棄了這種拉票方式，在未來兩個月主打電視廣吿。究竟哪種競選策略更有效，只有等到大選投票日才會見分曉。