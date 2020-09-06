拜登白宮過渡小組邀初選對手及前奧巴馬時期官員加入

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美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）團隊9月5日邀請民主黨初選對手布蒂吉格（Pete Buttigieg），及前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）等人，加入白宮過渡小組的顧問委員會。

圖為2019年9月，前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）出席一個研討會。（Getty）

拜登資深幕僚考夫曼（Ted Kaufman）表示，在面對全球健康危機和經濟不景氣的背景下：「要組建一個前所未有的出色團隊，協助拜登在第一天就能應對緊迫挑戰。」

拜登的顧問團隊將包括民主黨初選對手布蒂吉格（Pete Buttigieg）、拉丁裔的新墨西哥州長格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）、前副司法部長耶茨（Sally Yates）等人。

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前奧巴馬（Barack Obama）時期的經濟顧問津茨（Jeffrey Zients），及國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）亦將加入團隊。

布蒂吉格在初選初期一度與桑德斯（Bernie Sanders）並列，被指是民主黨總統候選人中的黑馬。但布蒂吉格後勁不繼，在其他地方遭桑德斯及拜登超越，退出競選。

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