自稱「偉大環保份子」　特朗普破例向中間靠攏？

本周二（9月8日），特朗普在佛羅里達州靠海的朱庇特（Jupiter）宣布支持在該州沿岸禁止石油和天然氣開發的10年禁令，並以此自稱是近百年前的老羅斯福總統以來「排名第一」的「偉大環保份子」，讓外界大感震驚。

其實禁止在聯邦海岸水域展開新的石油和天然氣鑽探的禁令，早在2018年初由特朗普政府親手撤銷，此刻特朗普轉向支持佛羅里達州（以及喬治亞州和南卡羅萊納州）的相關禁令，只是「無中生有」的政治把戲。而且，當年在佛州州長的強烈反對下，特朗普早已將佛州從全面取消禁令的名單上除名。

此刻，特朗普藉此「政績」而自稱「環保份子」，更讓人深歎特朗普是否活在另一平行時空之中。

另類的「偉大」

特朗普2017年上台以來，「反」環保的政策可謂「罄竹難書」。首先，他正式退出了近年來多邊主義減排合作的最大標誌《巴黎氣候協議》。

而根據《紐約時報》截至本年7月15日的統計，特朗普上任以來撤回或減弱了至少68項環保相關政策的要求，當中包括降低小型汽車溫室氣體排放、取消聯邦政府對煤和天然氣發電的碳排放要求、取消北極野生生物國家保護區（ANWR）的石油鑽探禁令、減低基建的環境評估要求、取消在處理國家公園自然資源時的氣候變化考慮因素等等。

氣候變化很可能是加州大火的原因之一。（GettyImages）

有如此往績，這位「偉大環保份子」只能算是一種另類的偉大。

一向只顧照顧自己選民基本盤（包括化石燃料行業工人）的特朗普，此刻之所以會願意做出一些「高舉環保」的象徵性動作，當然也是民情趨向的關係。

環保要務是兩黨共識？

雖然今天美國幾乎任何議題都出現按政黨忠誠的分裂，可是在應付氣候變化的政策上，兩黨選民立場依然較為接近。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）本年6月進行的調查，有高達65%受訪美國人認為聯邦政府在減低氣候變化影響的問題上做得「太少」——即使持此意見的民主黨人佔89%，而共和黨人只得35%，可是此等差距已較是否支持種族示威等議題為小。

更值得留意的是，對於「種下一萬億棵樹來吸收二氧化碳」、「對碳回收和儲藏發展提供免稅額」、「對發電廠碳排放採取更強硬的限制」、「根據企業的碳排放徵稅」、「為汽車推行更嚴謹的能源效益標準」等多種應付氣候變化的政策，都獲得超過半數受訪共和黨人支持。同時，有37%共和黨人亦表示氣候變化正在影響他們自身的社區。

佛羅里達州海邊有民眾乘風衝浪。（GettyImages）

佛羅里達是氣候變化的「原爆點」

共和黨人漸變環保份子的情況，在佛羅里達這個傳統關鍵搖擺州份更特別明顯。根據佛羅里達大西洋大學（FAU）本年四、五月間進行的民調，有高達86%共和黨受訪者對氣候變化表示擔心，比一季之前的調查增加5個百分點。

其實這種現象也不足為奇，畢竟人口和經濟活動都集中在沿海低地的佛羅里達州被稱為美國氣候變化的「原爆點」（ground zero），除了沿岸紅樹林因水位上升而被浸，以及頻繁且嚴重的颶風以外，康乃爾大學（Cornell University）就預計到了2100年將會有接近200萬人因海平面上升而被迫遷離家園，而物業網站Zillow亦預估到2100年將有八分之一的佛羅里達州住宅會被水淹沒。

有了這個背景，我們就很容易理解特朗普為何會在佛州大打「環保牌」。

美國南方諸州近年也成為颶風災害重點區域。（GettyImages）

對於特朗普的「環保牌」，有佛州環保份子就指這只是「絕望中的政治把戲」，聲言「佛羅里達人不會忘記特朗普是首先提議開放我們的州作鑽探的人」。

這，當然是理性之言。可是，心理學早有「真相幻覺效應」（Illusory Truth Effect）之說，即在不斷重覆接收的情況下，人們傾向將假資訊視為真。正如2015年特朗普宣布參選以來的宣傳策略一般，特朗普這一次打出的「環保牌」也許正是想趁大選前透過「真相幻覺效應」而作的公關。

讓美國民情兩極分裂進一步惡化的特朗普，其實並非有意回到傳統的兩黨中間靠攏政治。他只是在自利考慮下，繼續作其以假為真、以虛為實的政治操作而已。「中間路線」在美國已再難重現。