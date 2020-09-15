菅義偉令自民黨各派秒歸邊　「令和大叔」的驚天手腕

菅義偉長期擔任安倍晉三政權的內閣官房長官，表現相當低調，發言也很謹慎，他曾多次被提及是安倍接班人選之一，但一直否認有接班念頭。然而在安倍請辭後，菅義偉迅速採取動作，隔天就釋出想參選總裁的訊息，沒有參加黨內任何派閥的他，卻獲得黨內各大派系支持，成為這次總裁選舉最大黑馬，可見具有相當的政治手腕。

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這次總裁選戰，凸顯出菅義偉幕後折衝的功力。安倍剛請辭時，外界原本認為這次總裁選戰可能是群雄並起局面，投票結果，菅義偉遙遙領先，拿到的地方代表票還大勝頗具基層聲望的對手石破茂。美國布魯金斯研究院東亞研究中心主任米蕾雅．索里斯說，黨內勢力向菅義偉靠攏速度令人訝異，這次選舉充分展現菅義偉政治才能。

過去在自民黨內經常可以看到以總裁大位作為目標的政治人物，都相當仰賴「派閥人數力量」，且近卅年來選出的總裁，幾乎都是國會議員世家「世襲」的政二代或政三代。但菅義偉不屬任何派閥，也不是政治世家。如今菅義偉當選總裁，是自民黨內第一位出身秋田縣、同時也是第一位從法政大學畢業的總裁；出身東北地區的總裁，則是繼前首相鈴木善幸、二次大戰後的第二人。

擔任內閣官房長官的菅義偉，去年四月手持「令和」兩個大字的看板宣布日本新年號，被暱稱為「令和大叔」，知名度大增。日本媒體認為，菅義偉具有知名度、強調政策繼承安倍路線又長年輔佐安倍，有安定感，可能是他出線原因。

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不過，東京工業大學教育學院教授中島岳志則對菅義偉有較為負面的看法，他稱菅義偉為「降價大叔」與「揣摩大叔」，並批評菅義偉缺乏明確的政治理念。中島指出，菅義偉過去推動的政策，包括東京灣跨海公路ETC收費折扣、NHK收視費用降價、「故鄉納稅」（個人透過捐款給地方政府獲得個人所得稅的減免）政策，以及施壓電信商調降手機費率等，都是投民眾所好。

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