菅義偉想擺脫過渡首相形象　除內政與經濟　還有一個難題要面對

正如外界所預期，在安倍的暗助及自民黨派閥的大力支持下，菅義偉以將近七成的票數當選自民黨總裁，在總裁任期只剩下一年的情況下，再加上他過去長期擔任幕僚的角色，讓外界對菅義偉充滿着「過渡首相」的意象，因此，在菅義偉在當選首相之後，橫在他前面的，將會是政治、經濟及外交三座大山，也唯有跨越這三座大山，才能完全擺脫「過渡首相」的形象。

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首先是要面對的是要不要解散國會進行改選？菅義偉這次能夠擊敗石破茂及岸田當選首相，主要是因為安倍在背後的運籌帷幄，這註定在往後的一年中，菅義偉都要在安倍強人的陰影下度過，然而，如果菅義偉能在當選後，能夠勇敢的解散國會，並讓自民黨再次取得過半優勢，這便能擺脫安倍勢力的箝制，讓自己成為名副其實的首相，而如今原本一盤散沙的在野黨，在立憲民主黨與國民民主黨合併之後，一時之間士氣大增，在團結的在野黨下，菅義偉如何帶領自民黨在國會改選中再次取得過半優勢，將成為菅義偉上任後的第一道難題。

其次是「安倍經濟學」要如何延續？安倍下台前念茲在茲的便是他所一手創造的「安倍經濟學」，而菅義偉過去長期在安倍的內閣官房長官，也是「安倍經濟學」的主要執行者，只是新冠肺炎疫情的肆虐下，讓「安倍經濟學」的三支利箭頓時受挫，不論是大企業所依賴的出口，亦或是中小企業所倚靠的內需市場，都受到相當大的影響，而在外來觀光客幾乎絕跡的狀況下，也讓安倍「觀光立國」的口號大為失色，如何在提振經濟與擴大出口下延續「安倍經濟學」，似乎已成為菅義偉的第二道難題。

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最後是要不要繼續邀請中共領導人習近平訪日？在安倍任期的後半段，以自民黨幹事長二階俊博及首相輔佐官今井尚哉等親中派勢力逐漸抬頭，他們所合作組成的「二階、今井派」極力說服安倍與美國脫鉤，對中國採取溫和的態度，同時至今還力推邀請習近平訪日，雖然菅義偉在自民黨總裁選舉期間表示，目前應該以防疫優先於習近平訪日，然而，這次菅義偉也在「二階派」的全力支持下當選自民黨總裁，在日本政界強調「人情義理」的慣例下，如何處理習近平訪日的事宜，勢必將成為菅義偉外交的一大難題。

過去長期在幕後協調的菅義偉，如今終於不再琵琶半遮面的走到台前來，但擺在他眼前的，便是要如何跨越國會、經濟及外交這三座大山，否則，他將還只是安倍的手中所操作的那隻布偶。

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