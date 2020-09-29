WeChat和TikTok禁令被阻　特朗普難言放棄

繼9月20日美國加州北區聯邦地區法院叫停特朗普（Donald Trump）政府的WeChat禁令後，9月27日，特朗普政府的TikTok禁令也遭到了美國華盛頓特區聯邦法官的阻擋。當天原本是TikTok在全美應用程式網上商店下架的最後期限。

一周內特朗普政府的兩個行政令均遭地方法官叫停，體現了三權制衡的一面。不過，這並不意味着TikTok所面臨的美國國內險境就此解除。

做出裁定的聯邦法官名叫尼古拉斯（Carl Nichols）。他是被特朗普於2018年提名並在2019年擔任聯邦地區法院法官的。他9月27日的裁定只是推遲執行禁令，或者說是一個初步裁決，而針對11月12日生效的另一個TikTok禁令，他並未做出判決。

和加州北區聯邦地區法院法官比勒（Laurel Beeler）的裁決類似，尼古拉斯的裁決也遵照了美國憲法第一修正案（禁止美國國會制訂任何法律以確立國教；妨礙宗教自由；剝奪言論自由；侵犯新聞自由與集會自由；干擾或禁止向政府請願的權利），尤其考慮到特朗普政府尚未提供足夠的危害國家安全的證據。所以，在11月12日之前，法庭依然要對特朗普政府的指控進行事實核查。

2020年9月19日，美國特朗普在北卡羅來納州出席競選集會。（AP）

美國商務部也會持續上訴。尼古拉斯做出裁決後，美國商務部表示，特朗普政府將遵守聯邦法官對TikTok的裁決，但也將進一步採取法律手段，積極捍衛總統的行政命令。美國商務部在聲明中還表示，針對TikTok的應用禁令完全符合法律，並促進合法的國家安全利益。

另外，美國貿易代表辦公室也面臨國內訴訟。根據英國媒體路透社和《衛報》9月26日的報道，9月份已經有3,500多家美國企業起訴特朗普政府，原因是美國向中國3,000多億美元商品加徵關税。這些企業包括特斯拉（Tesla）、福特汽車（Ford）和沃爾格林（Walgreens）等知名企業。其中，特斯拉已於9月23日起訴特朗普政府，期待取消特朗普向中國加徵的25%關税。

這意味着特朗普通過行政手段施壓中國的做法，正在國內遭遇反彈，根本原因是這些行政令損害了美國自己企業的經濟利益。

和這些企業反對的特朗普政府對華關税相比，WeChat禁令和TikToK禁令影響更為深遠，因為它不光涉及言論自由和網絡自由，而且和特朗普短期內的選舉利益相關。

無論是美國商務部，還是美國貿易代表辦公室，面對國內外企業的訴訟，都不會輕易展現妥協姿態。尤其在大選之際，特朗普政府表態必然要表達特朗普對華強硬立場。即便特朗普連任，他也不會放棄這種強硬姿態。加上國內右翼的施壓，他依然有可能繼續通過行政手段施壓中國。

所以，在中美科技戰和意識形態戰的背景下，圍繞TikTok禁令的法律糾紛可能會持續很長一段時間。至於會持續多久，或者在什麼節點達成某種協議，也取決於特朗普自己的政治盤算。比如，除了法庭訴訟外，針對TikTok與美國公司甲骨文（Oracle）及沃爾瑪（Walmart）達成的協議，特朗普依然掌握有最終決定權。

這就要看訴訟雙方能否藉此次美國選舉和權力交接，讓形勢向有利於自己的一方發展。尤其是TikTok母公司字節跳動（ByteDance），也要把握好訴訟案中所牽涉的國內和地緣政治博弈等因素。

美國大選2020專頁 | 香港01

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