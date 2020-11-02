法國恐襲再起　中東抵制潮何以淪為情緒狂歡

10月16日，遭「辱穆」疑雲纏擾多時的法國教師帕蒂（Samuel Paty）遇襲，成為2012年圖盧茲連環槍擊案以來，第257位命喪極端伊斯蘭恐襲的法國公民。

綜觀事發脈絡，此案既涉移民，又與近期開庭的2015年《查理周刊》恐襲事件相關，一劍刺入兩處軟肋，自是引發全法輿論爆燃，不僅民眾上街示威，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也於事發當晚迅即發表演說，稱此案為「具有伊斯蘭極端主義特徵的恐怖襲擊」（un attentat terroriste islamiste caractérisé），同時宣誓打擊「伊斯蘭分離主義」；愛舍麗宮也於21日為受害教師帕蒂舉行國葬，備極哀榮。

2020年10月21日，法國總統馬克龍在巴黎索邦大學參加遇害教師帕蒂（Samuel Paty）的遺體吿別儀式。該教師於此前遭一名車臣穆斯林移民斬首，據兇犯供稱起因在於該教師堅持在課堂上展示先知漫畫，有侮辱伊斯蘭信仰之嫌。（Getty Images）

然而除卻「法蘭西憂傷」的暗色氛圍，穆斯林世界則是一片怒氣沖天。早在10月2日，馬克龍便因一句「伊斯蘭已在各地陷入危機」，而成中東媒體劍靶，並遭土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）等政治人物公開指謫；16日恐襲案後，馬克龍的相關言論再成焦點，埃爾多安更是重出江湖，在媒體鏡頭前兩度要求馬克龍「接受精神治療」，法國即以召回大使響應。

案後的立場交鋒形塑了輿論壁壘，「打擊伊斯蘭分離主義」與「反對法國歧視伊斯蘭」意外匯為兩股情緒，於網絡場域對峙發酵。在此氛圍下，《查理周刊》加碼出擊，讓埃爾多安成為新一期封面男主角；中東地區則爆發了「法國商品抵制潮」，諸多商品被迫下架，政府更呼籲民眾拒用法貨。

然而，前者看似堅持理念，實是為趁此案，於資本主義市場詐取利潤油光，正如其於2015年槍擊案後，也曾有過一期狂銷800萬份的紀錄般；而後者看似務實狙擊法國，卻註定要受既有貿易結構束縛，難收政治目的外的經濟實效。

2020年10月26日，約旦首都安曼，某超市的工作人員將店內擺放的法國商品全部下架。（Getty Images）

微不足道的殺傷力

綜觀此次中東抵制潮，其源頭乃是富庶的海灣地區。10月23日起，科威特、卡塔爾逐步撤下超市架上的法國商品，科威特更有430餘家旅行社註銷飛往法國的行程項目，卡塔爾也取消了些許法國藝文展。

順此情勢，半島以北的土耳其在埃爾多安鼓舞下跟進，約旦、摩洛哥也漸現拒用法貨潮，阿拉伯世界的社群媒體更是一片激憤，「真主的使者不容冒犯」（#إلا_رسول_الله）、「抵制法國貨」（#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه）、「馬克龍侮辱先知」（#ماكرون_يسيء_للنبي）等標籤在各處湧現，宛若燎原野火。

然而對此發展，法國雖表抗議、要各國求停止不理性抵制，卻實未真正在意，原因便在法國與中東既有的貿易結構，註定了抵制潮難有殺傷力。就法國2019年的出口數據觀之，前十大出口對象分別是德國（佔法國全球總出口量的14.1%）、美國（8.5%）、意大利（7.6%）、西班牙（7.5%）、比利時（6.9%）、英國（6.8%）、中國（4.2%）、瑞士（3.6%）、荷蘭（3.5%）、波蘭（2.1%）、新加坡（1.7%）與日本（1.6%）。

法國巴黎一名歷史教師10月16日在街頭慘遭斬首，案件發生後，警方在保護現場。（Reuters）

上述數據已佔法國全球出口額68%以上，卻無一中東國家；看似抵制洶洶的土耳其（1.1%）勉強位居第12名，與18名的阿爾及利亞（0.99%）、19名的摩洛哥（0.96%）共構前20名唯三中東代表，其餘國家皆遠在其後。雖說單憑出口數據難見雙方互賴深淺，卻足以披露此次抵制的力不從心：對法進口額如此低迷，中東單欲藉此形成貿易槓桿，無疑是緣木求魚。

此外，細究科威特、卡塔爾、土耳其、約旦等國的抵制策略，除了政府呼籲民眾勿至法國賣場家樂福（Carrefour）消費外，主要力道皆體現在各大超市對乳製品、化粧品的下架上。然而這般舉措不僅難傷法國分毫，更意外暴露此次抵制的虛幻本色。

綜觀法國對上述國家的出口產品類別，科威特、卡塔爾、土耳其三國皆以機械、鍋爐、航天器、飛機零件為大宗，土耳其更多了鐵、鋼與醫藥產品，諸國此次所狙擊的法國進口產品，無論是乳製品或化粧品，皆非關鍵品項；約旦雖多進口法國農產品，但其整體貿易數據位居法國出口額排行榜第95名，着實人微言輕。

換言之，此次抵制看似有意反法，實則暗藏各國政府與企業的自制力道。而之所以會有這般現象，與各國的內部需求息息相關。

法國巴黎一名歷史教師10月16日在街頭慘遭斬首。法國總統馬可龍16日晚抵達事發現場，對媒體記者發表講話。（Reuters）

抵制與政治的博弈

放眼此次抵制運動的背後結構，既有民間與商界的自發情緒，也不乏官方的推波助瀾。

在海灣地區，科威特、卡塔爾先是企業界自發撤下商品，再由民間跟進配合，自始至終，官方雖未高調鼓吹，卻顯然默許其成，用意便在突顯國家對伊斯蘭世界的話語權，也盼能借抵制運動的浪潮，塑造集體愛國意識；類似邏輯，也在土耳其上演，但雙方差異在於，土國總統埃爾多安強力鼓吹群眾參與此事，並屢屢公開抨擊馬克龍，政治目標更為強烈。

然而此次抵制運動雖難傷法國，卻勢必衝擊中東各國的本土市場與就業境況，故在埃及等國，便出現政府嚴厲譴責法國，卻同時釋放「抵制法國貨只會傷害埃及市場」等訊息，顯然不願國民過度跟風。阿聯酋、沙特等雖也抨擊法國，卻與埃及策略相近，有意遏制國內的對法抵制潮，沙特更因目前正時興「抵制土耳其貨運動」，尤要避免再闢新戰場。

2020年10月28日星期三，數百人在索馬里首都摩加迪沙舉行示威，高呼反對法國總統馬克龍的口號。中東及其他地區的穆斯林呼籲抵制法國產品，併發起抗議活動。圍繞對先知穆罕默德(Prophet Muhammad)的描述和言論自由限制的衝突正在加劇。（AP）

綜上所述，此次中東抵制運動的性質與中美貿易戰、美國對伊朗經濟制裁皆不相同。自始至終，經濟狙擊皆非首要目的，全然與法交惡更不可求，踏上此途的中東國家，實是以本國市場內傷，換取所欲的政治目的，不論是塑造領導地位，抑或汲取民粹能量。

10月16日後，法國再於29日、31日爆發恐襲，尚未癒合的社會傷口又遭撕裂，馬克龍雖於11月1日接受《半島電視台》專訪，並於言談間放軟姿態，仍是難平民怨，穆斯林社群與聲援教師者皆然。見此境況，中東依舊沉浸在焚燒馬克龍肖像、拒買法國貨的激情中，與法國的反伊斯蘭情緒共構了平行時空敘事。這般失語錯位，不僅加劇對立態勢，也終究無助緩解在法穆斯林的生存困境。