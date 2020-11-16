點票結果陸續確認　特朗普最後一着難成事

「這個政府將不會實施封城。無論未來發生什麼事。誰知道這將會是哪一個政府？我想只有時間能告訴大家。」上周五（11月13日）在一場有關新冠疫苗發展的白宮談話中，超過一周沒有公開發言的特朗普，終於首次承認下屆美國政府或不再是特朗普政府的可能。不過，他隨後卻依舊在Twitter上發放選舉舞弊的未經證實指控。

相較於在選舉翌日清晨自稱勝選、在選舉後兩日聲稱「合法選票」將使他「輕易獲勝」等言論，特朗普的最新表態無疑是靠向和平權力交接的微妙轉變。畢竟，在各關鍵州份都無望反超拜登、各州官司又難改結果的情況下，特朗普如果執意反勝，將會造成他自己也未必敢擔當的憲政危機。

經常在霍士新聞台（Fox News）出席節目的名嘴里韋拉（Geraldo Rivera）就指特朗普上周五曾與他通電，表示自己是個「現實主義者」（realist），並聲言如果所有合法選票都點算完畢，會「做對的事」。

各州確認點票大限將至

隨着關鍵州份選舉部門正式確認點票結果的限期來臨，特朗普正要作出一個重大決定：到底是要盡力延誤點票結果的確認，以引發1876年《選舉計算法》（Electoral Count Act）中的所謂「失敗選舉」（failed elections），希望靠共和黨控制的州議會委任支持特朗普的選舉人反勝，還是放下身段，以體面方式承認選舉落敗？

在各關鍵州份當中，喬治亞州（Georgia）的確認點票限期最早，定於11月20日；接下來的就是賓夕法尼亞州（Pennsylvania）和密歇根州（Michigan）的11月23日；亞利桑那（Arizona）和威斯康星（Wisconsin）兩州的限期則分別定於11月30日和12月1日。

11月13日，特朗普在白宮再次就選舉詐騙發言，要求進行重新點票。（美聯社）

喬治亞州的共和黨籍州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）上周已先行以選後例行的選票審計（audit）方式，決定進行全州人手重新點票。在拜登領先特朗普1.4萬票的情況下，拉芬斯珀格已明言他認為重新點票不太可能改變現時結果。雖然拉芬斯珀格已成為特朗普點名攻擊的對象，然而如果11月20日點票結果確認由拜登勝出，考慮到後者在多個州份更為明顯的領先，特朗普將很難不接受敗選事實。

而11月23日更將是決定性的一天，如果賓州和密州都正式確認拜登勝選，後者將穩定持有285張選舉人票，越過270票門檻。此時特朗普再難有理由阻止負責權力交接安排的總務管理局（GSA）確認拜登為勝選人。

選舉訴訟旨在拖延？

面對各州限期迫近，支持特朗普的法律團隊已將原來各種針對特定點票爭議的案件轉為要求各州停止確認點票結果的訴訟。如果一些州份最遲到了12月8日也未能確認點票結果的話，選民投票未能確認該州選舉人任命的「失敗選舉」就有可能發生，而將任命選舉人的權力交到各州議會手中——上述5個關鍵州份的州議會兩院也由共和黨控制。

喬治亞州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）在11月11日宣佈在該州進行重新點票，且點票將完全由人工進行。（美聯社）

至今，這些州份的共和黨議會領袖大都展現出不願插手選舉人任命的意志。喬治亞州州政府和州議會兩院的共和黨籍領袖上周都表明，不會為選舉事務另立會期；賓州州議會兩院多數黨領袖在10月中已曾在報章撰文，重申州議員將不會選擇該州選舉人；密州參議院多數黨領袖上周亦透過發言人指出，該州法律不容許州議會直接選出選舉人。

不過，一些共和黨籍的州議員甚至是州議會本身，也對該州的投票結果表示質疑。同時，亦有共和黨主要政客呼籲民眾要求州議員介入選舉，例如共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）在選後就曾向霍士新聞台呼籲民眾要「打電話給你們的州眾議員、州參議員」，指出憲法第二條規定總統選舉人由州議會及其立法確定，因此州議會「可以提供救濟（provide remedies）」。

各州官司前路暗淡

無論這些州份的共和黨領袖能否「謹守底線」，特朗普最大的難關依然是支持他的團體至今仍未能提出被法院視為可信的證據，去拖延各州的點票確認程序。單在上周五，就有至少三宗在賓夕法尼亞、密歇根、亞利桑那三州的官司遭遇挫敗。

賓州的訴訟關乎點票法則的爭議，特朗普一方要求選舉當局將有「信封上選民簽名欠附選民全名正寫和地址」等缺漏的約8,000張郵寄選票作棄，似乎是希望拉低拜登與特朗普在賓州的票數差距，讓賓州進入重新點票階段，以拖延點票結果的確認。然而，法官就認為該地（有共和黨人參與的）選舉理事會的決定並沒有違反相關法律規範中「填寫」一語，而且有關缺漏也不會構成選舉欺詐。

特朗普私人律師、紐約市前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）在賓夕法尼亞州的一次新聞發佈會上談論該州選舉訴訟問題。（美聯社）

密州的官司則以共和黨監票員的宣誓證詞為據，提出選舉舞弊、程序不當的指控（例如有監票員指有選舉人員教導選民投票給民主黨等），要求法院停止該州對點票結果的確認。此等以證詞構成了特朗普約廿宗選舉訴訟的主要根據，然而如果人們去翻閱這些宣誓證詞的話，很可能會與此案法官得出同樣的結論：證詞指控含糊、並非親身見證，而且在當中一個例子中「充滿有關惡意動機的推測和猜想」。

亞利桑那的官司則針對有個別選民指其選票可能因「超額投票」（overvote）而在選舉人員錯誤指示下變成廢票的問題。問題在於，牽涉超額投票的選票只得約200張，對拉近拜登與特朗普的差距並無幫助。在得悉此數後，特朗普方面的律師已表示不會再要求當局重新點算相關選票。

這些官司的失敗其實甚有代表性。雖然選舉舞弊的未經證實資訊在網上瘋傳，然而在現實世界之中，支持特朗普的團體至今也未能提出選舉法則有何重大爭議、未能提出選舉舞弊的具體證據，也未能提出有望扭轉選舉結果的案件。

目前，特朗普方面在賓州和密州都各有至少一宗要求停止確認點票結果的官司，前者依靠的是親身投票與郵寄投票的不同點票方式違反憲法「公平保護條款」的法律觀點，後者則有長達數百頁的監票員宣誓證詞。不過，如果此前選舉官司的質素可作參考，此等訴訟勝算甚微。

共和黨參議院多數黨領袖11月10日在華盛頓見記者。他對特朗普在選舉違規方面的表態沒有做出反對，因而受到批評。（美聯社）

共和黨態度或改變

對於特朗普至今未言落敗，繼續質疑選舉公正，主流共和黨人的態度可由參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）上周的發言所代表：「我們的制度正為此而設……特朗普總統百分之百有權去查究選舉違規的指控，並衝量其法律選項。」他更呼籲人們不應以此為「異乎尋常」。其觀望取態甚為清楚：不質疑特朗普、相信美國政治與司法制度將能公正地順利解決紛爭。

雖然一些白宮要員依然甚為主動的支持特朗普——例如司法部長巴爾（William Barr）破例授權下屬在各州未確認點票結果前調查有關投票的「實質性指控」、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更稱美國將「順利過渡到第二屆特朗普政府」——可是在麥康奈爾表態後，此前呼籲特朗普「不要認輸」、「繼續戰鬥」的參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）等人都有所收斂。連一向緊跟特朗普路線、此前曾聲言「特朗普贏了」、呼籲人們「不要沉默」的眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）如今也只敢聲言「我們」贏了，並說拜登「現在不是總統，不知到1月20日他是不是」。

同時，一眾參議院共和黨大老也似乎準備好迎接拜登入主白宮的事實。俄克拉荷馬州（Oklahoma）參議員蘭克福德（James Lankford）以「總統當選人」稱呼拜登，並帶頭呼籲拜登應該在上周末前得到總統機密情報，此論隨後得到年資最長的參議員格拉斯利（Chuck Grassley）、參議員多數黨黨鞭圖恩（John Thune），密蘇里州（Missouri）參議員霍利（Josh Hawley）、德州（Texas）參議員科寧（John Cornyn），甚至格雷厄姆等人附和，更不用說早已承認拜登勝選的溫和派緬因州（Maine）參議員柯林斯（Susan Collins）等人。

如果喬治亞州的重新點票一如預期地未能扭轉拜登勝選優勢的話，11月20日當這個傳統紅州正式被確認翻藍之際，加上特朗普毫無寸進的訴訟嘗試，這位夕陽下的白宮主人即使不願放棄其最後一步棋，也似乎不得不在敗象紛呈的形勢下考慮一下「願賭服輸」的選項。

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《點票結果陸續確認 特朗普最後一着難成事》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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