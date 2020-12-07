美國愈發走向全國大麻合法化

12月4日，美國眾議院通過了一項大麻合法化的法案，這是美國歷史上首次在聯邦層級表決通過此類法案。民主黨控制的眾議院以226票對154票，其中有6名民主黨人投了反對票，而只有5名共和黨人投了贊成票。

該法案要想最終落地成法律，還需要通過參議院的投票表決以及總統的簽字。不過由於現在是共和黨人控制參議院，該法案很可能在參議院夭折。

此法案名為《大麻機會再投資和驅逐法案》（Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act，簡稱 MORE Act），旨在將大麻從《聯邦管制物質法》中刪除，另外將赦免因非暴力大麻犯罪而服刑的人。

民主黨認為，隨着美國近期大麻合法化的州越來越多，聯邦層面的行為只是為了追上這個趨勢。大選日當天，有5個州（亞利桑那、蒙大拿、新澤西和南達科他）投票通過了娛樂用大麻或醫用大麻（南達科他和密西西比）合法化的提案。至此，全美已經有15個州實現了娛樂用大麻合法化（或大麻全面合法化），36個州實現了醫用大麻合法化。

無獨有偶，12月2日，聯合國麻醉藥品委員會（UNCOND）將大麻和大麻脂從《麻醉藥品單一公約》表四中刪除。這個決定不會影響各個國家的醫用大麻政策，因為各國政府對其擁有完全的管轄權，但是聯合國的決定勢必會對各國長期的大麻政策產生影響。

不得不承認，大麻合法化已經在全球範圍內，特別是歐美國家，成為一種趨勢。巴拉圭在2013年成為世界上首個大麻種植、銷售和消費合法化的國家。5年後加拿大也實現了全國休閒類大麻合法化。被視為大麻的天堂的荷蘭早在1976年就解除了個人消費大麻的禁令，又在2017年將大規模種植大麻合法化。葡萄牙也在2018年通過了大麻藥物合法化的法案。

對於美國來說，自過去幾年以來，將醫用或娛樂用大麻合法化的州越來越多，支持大麻合法化的選民基礎也越來越大。據蓋洛普（Gallup）在11月9日做的一項民調顯示，有68%的人支持大麻合法化。這一數字在2019年為66%，1985年為23%，1970年僅為12%。

作為一向支持大麻合法化的民主黨，一直認為這種做法好處多多。例如促進經濟發展：銷售大麻將為聯邦政府帶來豐厚的稅收，還能促進大麻業的繁榮、促進相關投資、促進銀行業向大麻業機構貸款、增加相關就業等。

尤其是在疫情期間，人們情緒低落，一部分人還遭受了失業的痛苦，因此他們轉而吸食大麻聊以慰藉。美國經濟受創，稅收減少，而又需要出台經濟刺激法案，亟需增加稅收也是加速美國大麻合法化的原因。

此外，好處還有減少犯罪：很多與大麻相關的違法者將不必被判刑，這也解放了監獄部分人口，讓他們重返社會就業；促進種族平等：大麻被稱為「窮人的毒品」，黑人社區毒品氾濫。此外，黑人因吸食大麻而被捕的概率為白人的四倍，因此獄中黑人和白人比例嚴重失衡。合法化之後，更多黑人將從監獄被釋放。此外還有減少警力資源的浪費等。

但是，大麻合法化也有負面效應。近幾年，毒品濫用死亡人數上升，毒駕而導致的死亡更是超過了酒駕。長期吸食大麻的人會損傷神經中樞、記憶力、使人產生幻覺等。不得不說，這會損害一代又一代人的健康，尤其是對國家前途最重要的青年人。除了公共衛生問題，還有可能造成社會治安問題，以及導致更多的「硬性」毒品濫用問題。