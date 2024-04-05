北上注意｜深圳發布暴雨黃色預警　料有雷電和8-9級大風

今日（5日），深圳市氣象台發布雷雨大風黃色、分區暴雨黃色預警信號，並預計寶安區、光明區、龍華區和珠江口將出現20-40毫米降水，伴有雷電和8-9級短時大風。



深圳市氣象台發布雷雨大風黃色、分區暴雨黃色預警信號。（深圳衛視深視新聞）

深圳市氣象台下午1時30分發布寶安區、光明區、龍華區和珠江口雷雨大風黃色預警和分區暴雨黃色預警信號，預計2-3小時內上述區域將出現20-40毫米降水，伴有雷電和8-9級短時大風。

深圳市氣象台提醒，要注意防禦雷雨大風和暴雨可能引發的局部內澇、山洪等災害，並落實各項防風防雷電措施。

另據廣東天氣消息，預計今明（4月5日-6日）兩天，受冷空氣、切變線和高空槽影響，粵北、珠江三角洲北部市縣有連續暴雨過程，部分市縣有大暴雨局部特大暴雨，珠江三角洲南部和粵東部分市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，雷雨伴有8-10級雷雨大風和局地冰雹等強對流天氣。

截至今日11時45分，廣東全省共有46個雷雨大風預警信號生效中，共有54個暴雨信號生效中，還有5個冰雹橙色預警信號生效中。

中央氣象台於今早發布強對流天氣藍色預警，預計今日下午2時至明日下午4時，廣西東部、廣東北部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，局地有10級以上雷暴大風；另外，江西南部、福建西部和東南部、貴州西北部和中部、廣西東部、廣東中西部和北部等地的部分地區將有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣；其中，廣西東部和廣東中北部等地的局地最大小時雨量大於50毫米，個別地方可達80毫米以上。預計風雹天氣的主要影響時段為今天午後至夜間。

中央氣象台亦於今早發布暴雨黃色預警，預計今日下午2時至明日下午2時，湖南東南部、江西南部、福建中南部、廣西東北部、廣東中北部等地有大到暴雨，其中，廣西東北部、廣東西北部等地的部分地區有大暴雨（100-200毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量30-50毫米，局地可超過80毫米）、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。