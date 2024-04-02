深圳機場至皇崗口岸鐵路存車場封底　線路建成後促進城際｢公交化｣

連接廣州、東莞、深圳的穗莞深城際鐵路，2019年開通運營廣州東站至深圳機場站段，成為珠三角城際快速軌道交通的主幹線路之一。

目前，穗莞深城際鐵路機前段（深圳機場-前海）和前皇段（前海-皇崗口岸）工程正在建設中。近日，前皇段中心公園存車場主體結構順利封底。



穗莞深城際鐵路前海-皇崗口岸段工程正在建設中。（深圳新聞網）

據深圳新聞網報道，隨着穗莞深城際五工區項目最後一塊底板順利澆築，中心公園存車場主體結構順利封底。此次澆築任務共澆築混凝土1843方，歷時26小時。

中心公園存車場基坑是穗莞深城際項目最寬深基坑，標準段寬度138米，最大寬度195米。最後一塊底板的順利澆築，意味着項目在汛期來臨之前將主體結構基坑封底，同時為後期主體結構順利封頂，按期完成各項節點任務提供有力保障。

穗莞深城際前皇段線路起於穗深城際前海站（不含），止於皇崗口岸站，正線全長21.158公里，動走線長3.18單線公里，全線地下敷設。

新皇崗口岸。（深圳新聞網）

穗莞深城際前皇段線路設超級總部站、皇崗口岸站2座地下站及中心公園存車場1處，線路設計時速160公里。截至目前，線路全線明挖圍護結構完成72.49%，主體結構完成34.79%，盾構區間完成8.22%。

穗莞深城際前皇段線路建成後，將有利於促進城際客流與市內通勤客流「公交化」，對完善粵港澳大灣區城際軌道骨幹網絡和助力前海蛇口自貿片區、東莞濱海新城等重點發展片區快速建設具有重要意義。