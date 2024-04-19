港車北上｜深圳首批「歐標」充電站！　設在甚麼地方？如何操作？

港人北上度假成風，當中不乏經「港車北上」到內地吃喝玩樂一族。據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，今年以來，香港單牌車日均超過3,200輛次，大橋出入境車整體流量已經21次刷新最高紀錄，單日最高達1.82萬輛次。可見開車北上大灣區，成為愈來愈多港人的出行選擇。

為令港車北上更便利，深圳巴士集團推出首批適合港車充電的「歐標」充電站，為「港車」在深續航提供配套服務。究竟甚麼是「歐標」充電？在深圳哪些地方設置？有甚麼服務？



「歐標」充電站位處深圳商圈 方便駕車北上吃喝玩樂

愈來愈多港車北上，對「歐標」充電站的需求也愈來愈大。（視覺中國/當代中國授權）

香港駕車北上遊玩，除了需要辧埋申請手續及處理驗車保險等事宜外，如果駕駛電動車，還需要處理充電配套問題，以免因沒法充電影響旅程。

香港和內地的電動車各有不同的充電標準。香港電動車大多使用歐標(IEC)充電插頭，而中國內地則使用中國國標(GB)。那便是說，在香港購買的電動車不能直接使用內地商場的充電樁、停車場充電站，即使同為Tesla（特斯拉）這個品牌，香港的車輛也未必能夠使用內地Tesla V2/V3 的超級充電站。

即是說，港人要駕車北上的話，要麼要在香港充滿電才啟程，要麼要購買專門的電流轉接器。不過，不是所有型號的車都能使用同一款轉接器，也不是所有轉接器都適用於內地各個充電站。

舉例來講，如Tesla要使用在內地的超級充電站，便需要使用「GB DC」轉接器才可，而能夠插上此款轉接器的，則只有Model3及Model Y型號的車款。因此，充電問題是港人駕駛電動車北上的重要阻礙。

為此，深圳巴士集團最近便推出適合港車充電的「歐標」充電站，為「港車」在深圳續航提供方便。

深圳巴士集團在深圳各大商圈等港人熱門出行的地方增設配備「歐標」充電站，首批「歐標」充電站已投運，在萬象天地、深業上城、山姆會員店等商場周邊建設了多個充電站，另有一個新的充電站即將在福田口岸落地。每個充電站都有3至6支的「歐標」充電槍，方便港車車主充電。

深業上城：公交大廈充電站

距離深業上城僅0.6公里便有一個頗具規模的充電站，名為「公交大廈充電站」，位置就在福田區蓮花支路與彩雲路交匯處公交大廈內。

充電站內設有藍色「歐標」標誌的便是能夠供港車直接充電的終端。車主使用「深巴充電」App程式登入，按指示插入充電樁便可，系統會自動收費。充電站內有休息區，有免費無線上網，不怕充電的時候沒地方去。

福田山姆會員店：福田深康充電驛站

位於深圳福田區僑香二道的福田深康充電驛站，是福田最大的汽車超級充電站，亦是深圳首座集光伏、儲能、超充、V2G於一體的智慧綜合充電站。充電5分鐘能續航200公里，站上有數百個充電車位。加上「歐標」充電，對港人來說更是方便了。

此處位於福田商圈距離位於福田區印力中心的福田山姆員店只有2.2公里，附近亦是位處福田區商圈，充電後很快到各處盡情吃喝玩樂。

萬象天地：南山粵海街道充電驛站

在萬象天地約2.1公里外，於南山區科興路與科技中三路交叉口西，有「南山粵海街道充電驛站」，亦是深圳的大型充電站之一。南山粵海街是範圍大約由沙河西路至南海大道一帶，濱臨后海灣，附近有騰訊總部騰訊濱海大廈、「春筍」中國華潤大廈、人才公園西側，以及深圳體育中心等。

前海山姆會員店：南山留創大廈充電驛站

在前海山姆會員店5.5公里外，便有南山留創大廈充電驛站，是深圳巴士集團第二座超充站，具體位置為南山區粵港街道留學生創業大廈2期留學生創業大廈內。

除了以上配有「歐標」的充電站外，福田口岸也將有新的「歐標」充電站落成，讓港人駕駛港車北上更方便無憂。

下載深巴充電App 找尋「歐標」充電站

使用「深巴充電」的「歐標」樁充電很簡單，先下載「充電在手」支付寶/微信小程序，搜索「歐標」，即可找尋所處位置的充電站。

找到「歐標」充電站後，使用「充電在手」或小程序掃描歐標樁上的二維碼，預付款後即可開始充電。

有了「歐標」充電站，港人駕駛電動車北上便更方便了。

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