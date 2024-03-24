經港珠澳大橋北上單牌車突破200萬架次　港車北上日均逾3200架次

新華社3月24日報道，據港珠澳大橋邊檢站統計，截至3月24日凌晨4時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬架次。



據港珠澳大橋邊檢站統計，截至3月24日凌晨4時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬輛次。（新華社）

港珠澳大橋邊檢站相關負責人表示，自去年1月1日「澳車北上」和7月1日「港車北上」政策落地實施以來，駕駛單牌私家車「北上」的港澳居民數量持續上升。今年以來，澳門單牌車日均通關量近4000架次，香港單牌車日均超過3200架次，大橋出入境車流量已經21次刷新最高紀錄，單日最高達1.82萬架次。

負責人介紹，目前「兩車北上」申請情況持續火熱，完成邊檢備案的港澳司機已超過10萬人次，車輛已超8萬輛次。隨著政策的深入推進，獲得「北上」資格的司機及車輛將進一步增多，預計口岸出入境客流車流將繼續上升。

報道指，為應對「兩車北上」帶來的口岸車流高峰，港珠澳大橋邊檢站持續優化分流疏導方案，通過與港澳出入境管理部門建立溝通聯繫機制，提前互報出入境客流信息，提前加開、開足、開滿查驗通道，最大限度疏導客流車流高峰；不斷加大技術保障力度，多次升級邊檢查驗系統，將口岸單邊車輛最高驗放量從去年7月的每小時400餘架次提升到了1000架次，實現口岸通關效率的大幅提升。