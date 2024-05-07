深圳東部華僑城殘破如｢荒廢遊樂場｣　網民呻200元買飛慘變｢冤種｣

每逢假日，除北上港人外，深圳人亦會全家出動打卡各種景點樂園。然而，近日有內地網民遊玩「東部華僑城」後大呻「中伏」，場內多數遊樂設施荒廢，甚至有安全隱患，以及不少隱藏消費。該網民稱，花費每人近200元（人民幣，下同）的門票入場遊玩過節，卻無奈變成被宰「大冤種」。



女事主「暢暢」5月4日在內地社交平台發影片表示，原本計劃一家人到韶關自駕遊，但因到處下雨只能改變行程，與姐姐一家共11人前往深圳東部華僑城遊玩。

上午6時出發，搭地鐵巴士2小時才抵達目的地，每人花200元購票後興奮進場，卻愈發「不對勁」。暢暢的影片中看到，標誌性遊樂項目「激流勇進」停運、火鳥山谷中沒有鳥，很多機動遊戲因為超過年限已停止開放，能玩的項目也到處鏽跡斑斑。慘敗落魄、遊客零落的景象，彷彿是荒廢遊樂園。

除了設施破敗以外，場內許多用品亦需要另外付錢，水上項目的雨衣10元一件，科幻電影6D眼鏡2元一副、玻璃棧道鞋套2元一對等等。

雖然「景色有點像童話」，但搭乘雲海高空纜車時，生鏽的設備還是讓人無法不擔心安全問題。一天下來把「能玩的都玩了一遍」，但「暢暢」還是稱這次深圳東部華僑城的旅程是「11個大冤種暴走荒廢遊樂園的一天」。

坐落在深圳鹽田大梅沙，地近9平方公里的東部華僑城，是華僑城集團斥巨資35億元人民幣精心打造的世界級度假旅遊目的地，曾被國家環境保護部和國家旅遊局聯合授予的首個 「國家生態旅遊示範區」。園內分「茶溪谷」、「大峽谷」兩個區域，融合了機動遊樂和自然風光、酒店住宿等各種項目。對於深圳部分年輕人來說，這裡是「小時候的童年回憶」。

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有網民在「暢暢」的影片下評論表示，「華僑城是我小學時的夢想之地」，也有網民稱「這裡真的荒廢了啊，現在就完全是騙錢。」而且「茶溪谷」已完全荒廢，可以「直接免費進去溜達」。

目前，在社交平台搜索「東部華僑城」，出現大量網民的「吐槽帖文」。網民「風璃定」也是在五一期間前往該遊樂園，然而在許多項目未開的情況下，購票時沒有任何說明；以及院內標示亂七八糟、很多項目都收費、設施毫無體驗感。

另外，深圳東部華僑城大俠谷內的機動遊戲「太空迷航」曾於2010年發生嚴重事故，造成6人死亡、10人受傷。