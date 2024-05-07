深圳14歲童玩飛索重傷　兼職員工未扣好安全帶　抓繩滑行幾秒摔落

深圳一名14歲女童5日（周日）在南山區立橋城購物中心一家名為「星動極限挑戰」的遊樂場玩「高空飛索」設施時從高空墮落重傷，被送至深切治療部搶救，引起極大關注。女童母親稱，「孩子臉、嘴巴全破開了，牙掉了一半」，另外還有左手骨折。



內媒《南方都市報》旗下「深圳大件事」報道指，遊樂場工作人員證實，為女童穿戴安全設備的是一位兼職員工，事發前未繫好安全帶，又指女童用手抓著繩子堅持了一會，期間她沿著軌道滑行了一段距離，最終摔到地面上。



報道指，據南山街道辦，此事件中的傷者為14歲女童，她在體驗高空飛索項目時，從7.5米高的高空不慎墜落，當時立即被送往醫院急救。後續街道辦已經控停該場所，並要求企業負責人承擔起責任，配合開展好人員救治以及家屬的撫慰工作。

遊樂場工作人員稱，當時女童是從位於場地最內側的一處高層平台上出發體驗滑索，為女童穿戴安全設備的是一位兼職工作人員，「沒有看清楚、沒給她扣到位」，又指女童在離開站立區域後安全設備應該就已脫開，她用手抓著繩子堅持了一會、「差不多兩三秒」，這期間她沿著軌道滑行了一段距離，最終摔到了一層地面上，摔到了面部。

工作人員稱，「一開始不抓繩子，能直接掉到網上去」。報道指，該處高層平台大致位於三層高度，前方設計有一處防護網，但目測防護網僅覆蓋到從平台出發後2-3米距離，後續的區域都無防護網覆蓋。

事發後，據涉事遊樂場的《整改方案》文件稱，「目前第三方兼職公司委派的兼職人員年齡普遍偏小，以後需限定年齡須超過18歲，到場兼職經過安全服務意識培訓後才能上崗」。此外，方案還申請拓展區域2層整體以及蹦床頂部新增防護網。

公開資料顯示，星動極限挑戰於2021年5月開業，門店面積900平方米，容納人數150人。星動極限挑戰在社交媒體平台帳號上的宣傳文章中介紹，場地內包含室內攀岩、狹路相逢、高空拓展、高空滑索、魔鬼滑梯等項目，其中高空滑索項目稱「使孩子們在有驚無險的快樂中感受刺激和滿足」。

網上有大量負評：工作人員比較馬虎

報道指，在各社交媒體平台上能看到許多消費者在該店內體驗遊玩的圖片影片，其中體驗滑索的孩子未佩戴頭盔。在消費購物平台看到，不少關於這家星動極限挑戰的評價中提到場地小、設施老舊、管理人員不足的問題，還有網友稱工作人員「比較馬虎」、「摸魚」。此外，還有多位消費者提到孩子在遊玩時曾遇到安全繩卡住無法移動的情況。

在美團平台上，一位於2023年7月16日消費後評價的消費者稱，「現場幫小孩佩戴安全裝置的工作人員佩戴不到位，導致孩子在玩高空項目的時候有一邊安全帶脫落，幸好孩子死死抓住吊繩，不然整個人就摔下來了」。商家於當日回覆稱，經監控核實情況，項目過程中工作人員按標準流程幫小朋友繫好安全扣，飛索項目通常會有兩個安全扣來防護，並承諾將持續加強場內的安全培訓工作。