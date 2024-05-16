奈雪的茶羅湖商場分店遭督促整改：雪櫃積水過多及紫外線燈過高

據深圳新聞網15日報道，深圳市市場監管局人員近日到位於羅湖區的深圳粵海天河城購物中心，對連鎖餐飲經營單位進行針對性檢查，其中包括麥當勞及奈雪的茶。



報道指，執法人員發現位於商場二樓的麥當勞，醬料瓶上並沒有貼任何標籤標誌，可能會導致員工不清楚醬料的種類、截止使用日期，容易導致超出限期使用，執法人員要求立即整改。

執法人員又到位於同一商場的茶飲店奈雪的茶進行檢查。在檢查製冰機和雪櫃時，執法人員發現雪櫃附近存在較多的積水，提醒茶飲店負責人操作環境需保持乾燥整潔；同時，垃圾桶的設置位置也與製冰機距離過近，執法人員提醒最好更換垃圾桶的位置。

而在奈雪的茶的蛋糕裱花間，則存在紫外線消毒燈位置過高的問題，執法人員表示設置過高的紫外線燈無法對操作區進行有效消毒。

市場監管局人員指，麥當勞和奈雪的茶兩家餐廳的檢查情況基本符合相關要求，企業內部的管控措施亦能落實到位，但部分細節需要盡快改正，如在麥當勞檢查出醬料沒有貼標籤，對此市場監管部門已開具了責令改正通知書；奈雪的茶則存在雪櫃積水過多及紫外線燈過高的問題，後續也會督促商家進行整改。