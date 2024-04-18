內地體考「神器」氮泵熱賣　學生飲後要洗胃　醫生提醒勿過量服用

全國初中畢業體育考試陸續排上日程，有內地傳媒發現，號稱「體考神器」的興奮運動液重出江湖，部分網購平台相關產品的銷量達數萬。

有藥劑師介紹，這類產品的主要成分之一是咖啡因，過量服用會出現頭暈、心動過速等現象，心臟有問題的考生應禁用。



《紅星新聞》報道，網上被稱為「體考神器」的產品中，熱銷款以液體氮泵居多。近日有不少參加初中畢業體育考試的學生服用氮泵後，出現呼吸困難、嘔吐、手腳發麻、發癢等情況，有人甚至要入院洗胃。

公開資料顯示，氮泵原名「pre workout」，意為訓練前的補充劑。在淘寶、京東等網購平台搜索相應產品，宣傳頁面有「提升運動狀態」「跑得更快」等字樣，有店舖的月銷量超過4萬單。

號稱「體考神器」的興奮運動液重出江湖，部分網購平台相關產品的銷量達數萬。（紅星新聞）

一款名為「動能加」的氮泵產品直接標出「助力體考」、「適用各種考核比賽」、「安全過檢」等信息，銷量過萬件，位居運動營養熱賣榜第5名。一支50ml的液體氮泵售價59元（人民幣，下同），在商品評論中有不少好評反饋，例如「產品效果較好」、「確實有效果，提了40多秒」。

不過，多間線下藥店、診所均無氮泵售賣。藥店工作人員表示，該產品並無國藥準字號及保健品「藍帽」標識，所以不會售賣，也不建議給孩子服用，因為其中含有咖啡因成分，會對孩子的神經產生不良刺激。

產品宣傳標語：「體考神器，跑得更快」。（紅星新聞）

對於產品安全問題，網店商家均稱不少中考生、體育生等客戶都用過，「反饋效果較好，不含有違禁有害成分、激素等，不會損害身體和身體器官」。但對於14周歲以下的兒童，也有客服表示因年紀小，體質或腸胃相對脆弱，容易出現頭暈、惡心等不適，建議提前測試。

據了解，氮泵包含牛磺酸、生咖啡粉、食用葡萄糖等配料。成都市第一人民醫院中藥劑科主管中藥師蒲秋易介紹，相比普通功能性飲料，氮泵的咖啡因含量更高，服用後會增加力量感，而氮泵中增加爆發力、耐力的主要成分是肌酸和牛磺酸，一般食用一定量內無問題。

一款氮泵產品的主要配料。（紅星新聞）

不過，部分產品存在推薦用量超標問題。根據國標GB24154標準，牛磺酸每日最大攝入量為0.6g，人體每日最高攝入咖啡因的量為100mg。

以「動能加」產品為例，100g產品中含牛磺酸1.2g，但未有標注咖啡因含量。相關客服人員建議「運動前30分鐘服用，一次最少1瓶，一天不超過4瓶」，並透露每瓶的咖啡因含量為100mg。若以一天服用4瓶的份量計算，人體攝入的牛磺酸約為2.4g，攝入的咖啡因為400mg，大幅超標。

根據GB24154標準，人體每日最高攝入咖啡因的量為100mg，但市面上其中一款氮泵產品的咖啡因每100毫升含量500mg，遠超標準。（紅星新聞）

蒲秋易表示，過量飲用牛磺酸飲料，可能會使中樞神經過度興奮，出現情緒不穩定、專注力降低、失眠、多夢等情況。同時帶來消化系統功能障礙，出現嘔吐、腹瀉，以及加重腎臟負擔。若服用者本身患有房間隔缺損，心律失常等心臟疾病，過量服用可能誘發心率不齊，心動過速，重則發生猝死，因此心臟有問題的考生禁用。

多地教育主管部門指出，中學體考是考查學生體質能力，是想鼓勵學生通過體育鍛煉來達到強身健體的目的，並非競技類比賽，暫未作興奮劑檢測。從保護未成年人健康角度出發，不建議考生服用任何額外產品，對老師推薦服用相關產品也是明令禁止。

目前，廣東、陜西、江西、江蘇、甘肅等多地的市場監管部門已發布方案，管理運動營養食品生產的受理、審查、許可等事項。根據《食品相關產品質量安全監督管理暫行辦法》，對超範圍、超限量使用添加劑生產食品相關產品的，處10萬元以下罰款，情節嚴重處20萬元以下罰款。