廣州多間涼茶店涼茶被檢出藥品成分　咽喉茶、清熱解毒茶含麻黃素

近日，廣州市市場監管局發布2024年第7期食品安全監督抽檢信息顯示，市場監管部門監督抽檢市內生產經營的11大類食品，共2182批次。實物質量不合格樣本38批次，其中多間涼茶店的涼茶被檢出藥品成分。



抽檢信息顯示，在廣州市增城強勁涼茶店抽樣的「咽喉茶」，以及在廣州市番禺區橋南街勁力涼茶店抽樣的「清熱解毒茶」，均檢出麻黃鹼，國家要求不得檢出。

在廣州市番禺區沙灣蔡瑞滿涼茶店抽樣的「菊花酸棗仁茶」，檢出番瀉苷A、番瀉苷B，國家要求不得檢出。

市場監管部門介紹，麻黃鹼又稱麻黃素，是一種生物鹼。臨床用於預防支氣管哮喘發作和輕症的治療，消除鼻黏膜充血所引起的鼻塞等。番瀉苷A、番瀉苷B是番瀉葉的主要化學成分。

《食品安全法》第三十八條規定，生產經營的食品中不得添加藥品，但是可以添加按照傳統既是食品又是中藥材的物質。列入保健食品原料目錄的原料只能用於保健食品生產，不得用於其他食品生產。也就是說，屬於食品的涼茶，不得添加藥品。

廣州市市場監管局表示，市、區市場監督管理部門已依法對不合格食品生產經營者進行調查處理，對不合格食品採取停止經營、召回等措施。